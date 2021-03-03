ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتدريب النشء.. "الشباب والرياضة" توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:44 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
توقع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،غدا الخميس ، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية في إطار دور الوزارة الفاعل نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل  في مجالات عدة، وتعظيم الاستفادة من الجهود والاسهامات البحثية لعلمائنا المبدعين والمتميزين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.


يأتي البروتوكول بالتعاون مع جامعة الأزهر العريقة بكلياتها المتنوعة في مجالات الهندسة والعلوم وقسم علوم الفلك والفضاء ،وفي ضوء إستراتيجية وكالة الفضاء في بناء جيل قوي قادر علي الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث.


ويستهدف برنامج spaceak الشباب بدءًا من سن ١٧عاما بكافة محافظات الجمهورية، بغرض نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك عن طريق محتوي سلس ويسير عبر الانترنت، يلي ذلك  إجراء اختبارات تصفية  تخص المحتوى لاختيار المتميزين، ثم يتبعه معسكرات عملية سيتم خلالها تصميم نموذج  لقمر صناعي (الكان سات)، وهو بمثابة نواة لخلق جيل قادرعلي مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها .


ولمزيد من التفاصيل عن مراحل ومحتوي البرنامج:
المرحلة الأولى: تدريب المشاركين عبر الانترنت، و يتكون المحتوي الخاص بها من جزءين (علوم الفضاء - تكنولوجيا الفضاء).
 أولًا: علوم الفضاء يحتوي علي الحلقات التالية:  
١- مقدمة عن الفضاء بين الماضي و الحاضر والمستقبل.
٢- الثقوب السوداء.
٣- الماده المظلمة والطاقة المظلمة.
 ٤- الطاقات العليا والأشعة الكونية في البيئة الفضائية.
٥-  شبكة الزمان.
٦-  الجاذبية.
٧- موجات الجاذبية.
٨ -نظرية  String theory 
٩- الرصد خارج الأرض (هابل تليسكوب).
١٠- جائزة نوبل وعلماء الفضاء.


 ثانيا: تكنولوجيا الفضاء والذي يحتوي علي الحلقات التالية: 
١- حلقة ربط ما بين علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء .
٢-  سباق الأقمار الصناعية حول العالم وأهميتها.
٣-  دخول مصر عصر الفضاء.
٤-  الأقمار الصناعية التعليمية.
٥-  أنواع المركبات والصواريخ الفضائية.
٦-  الحياة في الفضاء.
٧-  وكالات الفضاء حول العالم وأهم الاعمال.
٨-  الحطام الفضائي.
٩-علماء مصريون وعرب تميزوا في علوم الفضاء.
١٠- كيف أتعلم أكثر وأزيد من  فرص التدريب المتاحة.


المرحلة الثانية :
تقييم القدرات، واختيار المتميزين.
المرحلة الثالثة: 
تنفيذ نموذج لقمر صناعي (كان سات)، وذلك عن طريق معسكر خاص بالمتميزين للتدريب العملي بإشراف متخصصين خلال المعسكر.
المرحلة الرابعة: 
الاستراتيجية والحلم، وتهدف لعمل مجموعة من الزيارات للكليات العلمية وأماكن البحث أو الرصد المرتبطة بالمجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022

رئيس جامعة بني سويف: توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية علوم الملاحة

علوم حلوان توقع اتفاقية لإنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية

علوم حلوان.. أول كلية مصرية توقع اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية لمشروع لإنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية

الجامعة المصرية الروسية تشارك فى تنفيذ مشروع أقمار صناعية تعليمية

بعد توقيع علوم حلوان اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية.. عماد أبو الدهب يشرح أهداف الأقمار الصناعية ودور الكلية في المشروع

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. إسرائيل تشتعل غضبا بعد قرار عاجل من الجنائية الدولية

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

شاهد .. دخول مفاجئ لزوجة طليق رجاء حسين معها على الهواء

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

متزوجة لبنانيًا وحقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب.. من هي إنجي كيوان

انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار.. التنمية المحلية تحذر من حالة الطقس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. كارول سماحة تستعرض جمالها بالأحمر الناري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور