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الجامعة العربية: توحد الإرادة العربية ضرورة لحل الأزمات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:56 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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البهى عمرو
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تواجه مشكلات ولكن لا أحد يريد سقوطها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من توحد الإرادة العربية لحل كل الأزمات.

وكشف أن السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري طالب بعودة سوريا لـ الجامعة العربية، وعلى النظام السوري أن يدرك المرحلة الجديدة ويستوعب المعارضة.

ولفت إلى أنه لا مكان للإرهاب والإرهابيين فى أى مفاوضات، والعرب ينظرون لـ سوريا باهتمام لعودتها مرة أخري للجامعة العربية.

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