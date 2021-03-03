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أخبار العالم

وصول رئيس البرلمان الليبي إلى القاهرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:45 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
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قسم الخارجي
وصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة لبحث تشكيل الحكومة الليبية الجديدة. 

وذكرت مصادر لـ"العربية" السعودية، أن زيارة عقيلة تأتي لبحث دعم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة. 

وأضافت المصادر، أن عقيلة سيبحث في القاهرة جهود توحيد المؤسسات الليبية. 

ونفى، أحمد الشركسي، مستشار رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، صحة تقرير الأمم المتحدة، حول وجود تزوير في انتخابات المجلس الرئاسي. 

وقال الشركسي في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية: "نؤكد على نزاهة عملية إختيار السلطة التي جرت في جنيف وشفافيتها وقد تابعها كل الليبيين".

وأضاف: "التسريب الذي صدر اليوم هو تقرير صحفي ناتج عن مغالطات سابقة قيلت بهدف تعطيل مسيرة التوافق الوطني".

وتابع الشركسي: "من أولويات حكومتنا بعد نيل الثقة النيابية دعوة لجنة التحقيق ودول مجلس الأمن والبعثة لنشر هذا التقرير بشكل علني ووضعه في يد الليبيين".

واستطرد قائلًا: "نرفض التدخلات السياسية السلبية الهادفة لإعادة ليبيا لمربع الحرب والصراع المسلح".
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