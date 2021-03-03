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سيارات

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:33 م
ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر 2021
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صبري طلبه
استطاع الصانع الياباني ميتسوبيشي أن يخلق سمعة طيبة طيلة فترة انضمامه داخل السوق المصري للسيارات، و يقدم خلال هذا العام اصدارين ينتميان إلى فئة الكروس أوفر وهما النسخة اكليبس والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام اكسباندر و التي تأتي عبر 3 فئات مختلفة من ناحية التجهيزات.

تحتوي اكسباندر موديل 2021 على محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 104 حصان، و عزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، و تنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يقدر طول السيارة نسبة للقياسات الهيكلية نحو 4475 مم، و بلغت نسبة العرض إلى 1750 مم، و بارتفاع 1695، كما تأتي بمساحة تخزين خلفية تسع لـ 220 لتر.

بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، و بفضل قدرات المحرك تتمكن اكسباندر في التسارع من النقطة 0 لـ 100، خلال فترة زمنية مدتها 13.8 ثانية.

تضم السيارة نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و جنوط رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية، و مكيف هواء، و حساسات مطر، و عدد 4 مكبرات صوتية.


بالاضافة إلى عدة تجهيزات اخرى مثل، كاميرا خلفية، و مستشعرات ركن، و شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح، و عجلة قيادة متعددة المهام، إلى جانب مصابيح أمامية نحيفة مدعومة بوسائل اضائة جانبية، و عواكس ليلية بالصادم الخلفي.


و يبلغ السعر الرسمي لـ ميتسوبيشي اكسباندر 2021 : 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 305 الاف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  MIDLINE+ 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 310 الاف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك هاى لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 335 ألف جنيه.
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور
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