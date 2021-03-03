مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

استطاع الصانع الياباني ميتسوبيشي أن يخلق سمعة طيبة طيلة فترة انضمامه داخل السوق المصري للسيارات، و يقدم خلال هذا العام اصدارين ينتميان إلى فئة الكروس أوفر وهما النسخة اكليبس والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام اكسباندر و التي تأتي عبر 3 فئات مختلفة من ناحية التجهيزات.





تحتوي اكسباندر موديل 2021 على محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 104 حصان، و عزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، و تنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.





يقدر طول السيارة نسبة للقياسات الهيكلية نحو 4475 مم، و بلغت نسبة العرض إلى 1750 مم، و بارتفاع 1695، كما تأتي بمساحة تخزين خلفية تسع لـ 220 لتر.





بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، و بفضل قدرات المحرك تتمكن اكسباندر في التسارع من النقطة 0 لـ 100، خلال فترة زمنية مدتها 13.8 ثانية.





تضم السيارة نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و جنوط رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية، و مكيف هواء، و حساسات مطر، و عدد 4 مكبرات صوتية.









بالاضافة إلى عدة تجهيزات اخرى مثل، كاميرا خلفية، و مستشعرات ركن، و شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح، و عجلة قيادة متعددة المهام، إلى جانب مصابيح أمامية نحيفة مدعومة بوسائل اضائة جانبية، و عواكس ليلية بالصادم الخلفي.









و يبلغ السعر الرسمي لـ ميتسوبيشي اكسباندر 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 305 الاف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MIDLINE+ 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 310 الاف جنيه.