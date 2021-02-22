قبل ظهورها رسميا.. ميتسوبيشي لانسر 2023 تثير الجدل | صور



تربعت شركة ميتسوبيشي اليابانية علي عرش مبيعات السيارت لسنوات عديدة ، و حصدت ميتسوبيشي لانسر شعبية كبيرة، لكن مع انخفاض الطلب عليها، قررت الشركة وقف إنتاجها، وانتشرت بعد ذلك شائعات عديدة عن عودة إنتاجها مرة أخرى .





بعض خبراء الاسواق قالوا ان ميتسوبيشي تريد ان تجس نبض السوق قبل طرح ميتسوبيشي لانسر 2023 الجيل الجديد الذي فسر بعض خراء السوق انتشار صور سيارات ميتسوبيشي لانسر 2023 التوقعية بهدف الدعاية و التشويق لها قبل طرحها .







جائت ميتسوبيشي لانسر 2023 بتعديلات علي الواجهة الأمامية التي تحصل على مصابيح ليد حادة نهارية، وزخارف فضية تحيط بالشبك الأمامي، لتبدو مختلفة تمامًا عن شبك طرازات ميتسوبيشي الحالية و مصابيح خلفية مسحوبة .





وقد قام مؤخرا المصمم Enoch Gonzales بطرح تصميم تخيلي لما كانت ستبدو عليه لانسر 2023 إذا تم تطويرها وصمم Gonzales جيلًا جديدًا من لانسر منذ حوالي خمس سنوات، ويشترك التصميم الجديد بعض القواسم المشتركة مع التصميم القديم، لكن مع بعض التعديلات المهمة التي تجعله أكثر حداثة ليحصل علي تصميم مبهر يمكن ان ينال اعجاب ميتسوبيشي الام و يجعلها تطر اسطرة لانسر من جديد .



من الجانب، تحصل السيارة على تجعد بارز يمتد من العجلات الأمامية إلى الباب الخلفي، مع مرايا جانبية على الأبواب، مما يجعل تصميمها مثيرًا للفضول ومشابهًا لميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة واكليبس كروس المحدثة.وفي الختام، تشترك الواجهة الخلفية بعض سمات التصميم مع لكزس IS 2021، ولا سيما مع المصابيح الخلفية ليد وشريط الإضاءة كامل العرض، مع مشتت هواء خلفي واضح مثل سيارة لكزس.