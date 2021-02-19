الحكاية وراء أسطورة ميتسوبيشي لانسر منذ البداية والجدل حول طرحها مجددا.. صور



اشتهر الصانع الياباني منذ قديم الازل بأتقان الصناعة وبالأخص السيارات اليابانية التي تعتبر هي أكثر السيارات اعتمادية حول العالم فحتي هذه اللحظة شركة لكزس اليابانية التابعة لتويوتا هي رقم 1 في عالم صناعة السيارات من حيث الاعتمادية.





وأيضا شركة ميتسوبيشي قامت بصناعة لانسر التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم وعشقها المصريين لمتانتها وقوة تحملها بداية من تصنيع ميتسوبيشي لانسر عيون صفية والتي اشتهرت بهذا الاسم بعد حصولها على مصابيح أمامية جريئة وانسيابية، فأبدت السيارة جمالا غير عادي في هذه النقطة وتعد لانسر عيون صفية أول من بدأت بتكنولوجيا الجيل الرابع من ميتسوبيشي، وزودت هذه السيارة بفئات متعددة من المحركات فتراوحت بين 1300 سي سي و1800 سي سي .







ثم جاءت بعدها ميتسوبيشي لانسر بطة وحققت هذه السيارة شهرة واسعة منذ أن أطلقتها شركة ميتسوبيشي عام 1991 والتي زودت بأنواع مختلفة من المحركات، ولكن المحرك الأكثر تأثيرًا يندرج تحت فئة 1300 و 1500 سي سي.



وانتشرت بعدها السيارة لانسر الكرستالة في السوق المصري، فهي من السيارات الاعتمادية، حيث تم تزويد النسخة المصرية منها بموتور 1300cc بقوه 83hp وهو موتور متواضع جدا وبدائي ولكنه كان اعتماديا جدا ويحقق معادلة صعبة للمصريين، ورغم أنها سيارة فقيرة جدا ولكن خامات الصالون تعتبر جيدة نسبيا عند المقارنة بالسيارات الأخرى في جيلها.



وتتميز الكرستالة بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.







وجاءت بعد ميتسوبيشي لانسر مكوه و بومة بداية من عام 2001 حتي 2014 وزودت بنوعين من المحركات الأول سعة 1300 سي سي و 1600 سي سي متصل بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك.





وجاءت بعد ذلك ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بالعديد من الكماليات منها باور ستيرينج ونوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزي يمكن التحكم فيه عن بعد وجنوط رياضية ونظام سمعي يحتوي على راديو + مشغل للأقراص المدمجة + مشغل MP3 + مخرج AUX.





ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بها العديد من عناصر الأمان والسلامة، فقد تم تزويد السيارة ميتسوبيشي لانسر EX السيدان بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS بالإضافة إلى عدد 2 وسادة هوائية وهي تعتبر آخر جيل من ميتسوبيشي لانسر.





وفي عام 2017 أكد Don Swearingen نائب الرئيس التنفيذى لميتسوبيشى أمريكا الشمالية ورئيس قسم العمليات للموقع إيقاف إنتاج الجيل الحالى من السيارة لانسر الذى أمضى قرابة العقد من الزمان فى خطوط الإنتاج فى شهر أغسطس القادم. كما أكد بأن لا نية للشركة فى تطوير جيل جديد من السيدان الصغيرة الحجم، وأن الشركة قررت ذلك الأمر منذ فترة طويلة حتى قبل امتلاك نيسان لحصة كبيرة من أسهم الشركة.







وانتشرت مؤخرا صور لصور ميتسوبيشي لانسر الجديدة 2022 ولكن جميعها صورا من مصممين يقومون بعمل تصاميم تخيلية للسيارات و لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه الصور والأخبار المتداولة فلم تقم شركة ميتسوبيشي حتي هذة اللحظة بإعلان إنتاجها سيارات جديدة من الأسطورة ميتسوبيشي لانسر.

