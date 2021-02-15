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سيارات

لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:02 م
ميتسوبيشي أوتلاندر
ميتسوبيشي أوتلاندر 2022
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كريم عاطف

خلال أيام قليلة قادمة ستعلن رسميا شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد من السيارة أوتلاندر موديل 2022 ، ولكن على ما نعتقد أنه خلال عملية نقل السيارات إلى أماكن السيارات النهائية قبل التدشين، تم تصويرها من قبل المصورين التجسسين.


وكانت قد أكدت شركة ميتسوبيشي، أنه سيتم تدشين السيارة أوتلاندر 2022 الجديدة كليا رسميا في 16 فبراير الجاري، خلال حدث كبير ستنظمه الشركة بمناسبة الكشف عن هذه السيارة.


وأوضحت شركة ميتسوبيشي أن مواصفات محرك أوتلاندر 2022  الجديدة قد سجلت في إدارة سلامة الطرق الأمريكية، وهى نفس المحرك الذى يوجد فى السيارة نيسان اكس تريل الجديدة كليًا، سعة 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان، وهو اقوى من المحرك الحالي الذى يأتي بقوة 166 حصان.


وستشارك السيارة أوتلاندر الجديدة منصتها الخاصة مع السيارة اكس تريل، بالإضافة إلى العديد من تقنيات الداخلية والسلامة، ونفس أنظمة الدفع الثنائي والكلى لاكس تريل.


وكانت قد طرحت شركة ميتسوبيشي فئات جديدة من سيارتها إكليبس كروس في مصر مؤخرا، وجاءت باسم بلاك إيديشن  black edition وتتمثل في فئتين جديدتين للسيارة موديل 2021.


وتستمد ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن 2021 قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان، مع 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى وتتسارع من 0 حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان. 

لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
لأول مرة.. ظهور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 دون تمويهات
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