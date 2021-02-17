ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022

كشفت شركة ميتسوبيشي العالمية عن احدث اصداراتها، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدام "أوتلاندر Outlander" موديل 2022 و التي تأتي بسبعة مقاعد و تنتمى إلى فئة الـSUV، حيث تمتعت السيارة بتصميم خارجي كبير، و مقدمة انسيابية، كما تصم العديد من المواصفات الداخلية.





تستمد "أوتلاندر Outlander" قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.





حصلت السيارة على العديد من تجهيزات السلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة المكابح المتطورة، و خاصية تحديد النقاط العمياء، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و خاصية الاستشعار عند الاصطدام، مع امكانية ايقاف المحرك في حالة الزحام المروري، بالاضافة إلى انظمة المساعدة عند القيادة.





تمتعت أوتلاندر بتصمي خارجي يجمع بين الانسيابية و المفهوم الرياضي، حيث جاءت بمصابيح أمامية نحيفة، و كشافات كبيرة تتوسط مقدمة السيارة، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية، و منظومة شبكات ثلاثية المقاطع باللون الأسود تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.





تحتوي السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية تجمع بين اللون الفضي و الأسود، و بأقواس سوداء نصف دائرية تعلوا ناحية العجلات، بالاضافة إلى عواكس ضوئية خلفية، كما تضم مقصورة فيادة مطعمة بلمسات برتقالية، و مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.