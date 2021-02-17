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سيارات

ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:58 م
ميتسوبيشي اوتلاندر
ميتسوبيشي اوتلاندر 2022
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صبري طلبه

كشفت شركة ميتسوبيشي العالمية عن احدث اصداراتها، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدام "أوتلاندر Outlander" موديل 2022 و التي تأتي بسبعة مقاعد و تنتمى إلى فئة الـSUV، حيث تمتعت السيارة بتصميم خارجي كبير، و مقدمة انسيابية، كما تصم العديد من المواصفات الداخلية.


تستمد "أوتلاندر Outlander" قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.


حصلت السيارة على العديد من تجهيزات السلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة المكابح المتطورة، و خاصية تحديد النقاط العمياء، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و خاصية الاستشعار عند الاصطدام، مع امكانية ايقاف المحرك في حالة الزحام المروري، بالاضافة إلى انظمة المساعدة عند القيادة.


تمتعت أوتلاندر بتصمي خارجي يجمع بين الانسيابية و المفهوم الرياضي، حيث جاءت بمصابيح أمامية نحيفة، و كشافات كبيرة تتوسط مقدمة السيارة، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية، و منظومة شبكات ثلاثية المقاطع باللون الأسود تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.


تحتوي السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية تجمع بين اللون الفضي و الأسود، و بأقواس سوداء نصف دائرية تعلوا ناحية العجلات، بالاضافة إلى عواكس ضوئية خلفية، كما تضم مقصورة فيادة مطعمة بلمسات برتقالية، و مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022
ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022
ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022
ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022
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