التلفزيون ينقل خطبة الجمعة المقبل من مسجد عبدالرحيم القنائي

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، يوم الجمعة المقبل.





ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن ، بينما يلقي الخطبة ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وفي ساق آخر، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر ، غدًا الخميس، وذلك في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالأقصر بمقر المحافظة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والشيخ جابر طايع يوسف.





خطبة الجمعة



