التلفزيون ينقل خطبة الجمعة المقبل من مسجد عبدالرحيم القنائي

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، يوم الجمعة المقبل.
ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن، بينما يلقي الخطبة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وفي ساق آخر، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر، غدًا الخميس، وذلك في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالأقصر بمقر المحافظة، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والشيخ جابر طايع يوسف.
خطبة الجمعة
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادم لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.