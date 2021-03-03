ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

التلفزيون ينقل خطبة الجمعة المقبل من مسجد عبدالرحيم القنائي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:01 م
التلفزيون المصري
التلفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة المقبلة من مسجد عبدالرحيم
Advertisements
محمود ضاحي
ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا، يوم الجمعة المقبل.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن، بينما يلقي الخطبة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي ساق آخر، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر، غدًا الخميس، وذلك في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالأقصر بمقر المحافظة، وذلك بحضور  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والشيخ جابر طايع يوسف.

خطبة الجمعة 

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادم لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مرسى مطروح غدا

على جمعة يلقي خطبة الجمعة غدا من مسجد الحسين

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة غدًا من مسجد الشرطة

الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا غدًا.. والتضحية لأجل الوطن موضوع خطبة الجمعة

الأوقاف: التضحية لأجل الوطن.. موضوع خطبة الجمعة

خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.. بث مباشر

ترشيحاتنا

بمشاركة مصطفي محمد .. جالاتا سراي يخرج متأخرا من الشوط الأول أمام أنقرة

صدى البلد في أولى قرى التطوير بالمنوفية.. حياة كريمة تغير ملامح شما.. شاهد

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

الشتاء ينتهي بعد 17 يوما| الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

بعد جراحة دقيقة.. شيري عادل تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

سقوط جالاتا سراي أمام أنقرة بهدفين وطرد مباشر لـ مصطفى محمد ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر