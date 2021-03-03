ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يفتتحان مسجد بلال بن رباح

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر غدًا الخميس ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمحافظة الأقصر بمقر المحافظة، وذلك بحضور  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والشيخ جابر طايع يوسف.

خطبة الجمعة 

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 


وفي هذا الصدد  أكد محمد مختار جمعة أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة , فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية , جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين , وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه . 



وأوضح أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري , حيث يقول الحق سبحانه : ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ” (الإسراء :1) ، ليدرك الناس جميعًا إلى يوم القيامة قدر مقام العبودية لله (عز وجل) والانكسار له والخضوع بين يديه، فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) .


نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكارم الأخلاق.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة في مساجد الأوقاف

الأوقاف تفتتح 23 مسجدا وتخصص خطبة الجمعة عن مكارم الأخلاق

تزامنا مع افتتاح 23 مسجدا.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة اليوم

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. العواري يناشد المسلمين : حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم .. مقام العبودية لا يتحقق بملازمة المساجد .. والله تحدى المشككين فيما أنزل على الرسول.. فيديو

الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ومكانة الحبيب موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة حول الإسراء والمعراج ومكانة النبي

ترشيحاتنا

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

شركة فرنسية توقع عقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور إلى العاشر من رمضان

تشييع جثمان والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

الدنيا لسه بخير..عامل أمن بمول تجاري بطنطا يعثر على 320 ألف جنيه ويعيدهم لصاحبهم

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021