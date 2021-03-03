أفضل 5 سيارات للنساء والفتيات في الخليج .. صور

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لكزس IS 2021



تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الإسطوانات تربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان ، و349 نيوتن ، مع عزم الدوران ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك بـ8 سرعات ، ونظام ذكاء اصطناعي ، و وحصلت السيارة على عتبات جانبية مع تصميم جنوط ألمونيوم اكبر مقاس 18 بوصة ، أما في خلف السيارة فقد حصلت على مصدات خلفية أكثر أناقة .



مازدا 3

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الإسطوانات تربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان ، و349 نيوتن ، مع عزم الدوران ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك بـ8 سرعات ، ونظام ذكاء اصطناعي ، و وحصلت السيارة على عتبات جانبية مع تصميم جنوط ألمونيوم اكبر مقاس 18 بوصة ، أما في خلف السيارة فقد حصلت على مصدات خلفية أكثر أناقة .

تستمد السيارة mazda 3 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتمتع السيارة بعناصر الامان وهي وسائد هوائية ومساعد فرامل، وتأتي السيارة بمصابيح قابلة للتكيف في الأمام بشكل أوتوماتيكي القابلة للتكيف، مع حساسات للإضاءة والمطر، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف.

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تويوتا كورولا



تتمتع السيارة بالعديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.



تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة.





نيسان اكس تريل



تتمتع بمحرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقول التقرير أن اكس تريل الجديدة ستحصل على قوة 180 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران .



هيونداي سوناتا تتمتع بمحرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقول التقرير أن اكس تريل الجديدة ستحصل على قوة 180 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران .



تستمد السيارة سوناتا إن لاين موديل 2021 ، قوتها من محرك Smartstream رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 285 حصان وعزم دوران 422 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية.

تستمد السيارة سوناتا إن لاين موديل 2021 ، قوتها من محرك Smartstream رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 285 حصان وعزم دوران 422 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية.