بالسعر والمواصفات 3 سيارات تعشقها النساء.. صور

تميل غالبية النساء إلى السيارات الصغيرة التي تنتمي لفئة الهاتشباك، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب أبرزها سهولة اصطفاف السيارة و التحكم الأفضل في زوايا الرؤية، وذلك نسبة لصغر حجم غطاء المحرك " الكبوت" والأبعاد المناسبة للسيارة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أكثر السيارات تأثيرًا في قلوب النساء وأوسعها انتشارًا في الشارع المصري، مع إستعراض مواصفاتها، و سعرها في سوق المستعمل و الجديد.





1- كيا بيكانتو

اتخذت السيارة كيا بيكانتو مكانة كبيرة على مدار تاريخها الطويل بالشارع المصري سواء كانت بالتصميم القديم او الجديد، حصلت السيارة على محرك 1200 سي سي، يولد طاقة قدرها 84 حصان، كما يمكنها الانطلاق من السرعة 0 إلى 100كم / ساعة خلال 13.7 ثانية، وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر لكل 100 كم.





ويذكر أن آخر سعر للسيارة كيا بيكانتو موديل 2019 قد بلغ 285.000 جنيه ، بينما يتراوح سعرها في سوق المستعمل بين 100 ألف جنيه حتى 195 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ اصدارها وأيضًا ناقل الحركة والتجهيزات.





2- هيونداي i10

تألقت هيونداي بهذا الاصدار، واستطاعت أن تحدث حالة رواج كبير لها عبر الايقونة الشهيرة i10 والتي زودت بمحرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 87 حصان، ويمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 12.1 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي i10 موديل 2020

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL NEW 2020 محرك 1250 CC بسعر 229.900 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS NEW 2020 محرك 1250 CC بسعر 249.900 جنيه





ويبدأ سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل من 80 ألف جنيه وحتى 175 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ اصدارها.





3- سوزوكي التو

بعد أن استحوذت الايقونة ماروتي لسنوات واصلت الشركة اليابانية سوزوكي تألقها في الشارع المصري عبر الاصدار المطور ALTO ، فأعتمدت على محرك سعة 800 سي سي، ينتج طاقة قدرها 47 حصان، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من خمسة سرعات ، بفضل ذلك فيمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 20 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة ALTO من الوقود نحو 3 لترات لكل 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي 2020 مانيوال موديل 2020 محرك 800 CC بسعر12 5.000 جنيه.