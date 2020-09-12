مشاكل تواجه النساء بسبب قيادة السيارة

لا شك أن قيادة المرأة للسيارة تحمل الكثير من الإيجابيات ، التي تعود عليها وعلى المجتمع النفع حيث يكون باستطاعتها قضاء حوائجها بنفسها في غياب من يقوم بذلك خاصة إذا كان زوجها مريض أو غائب ، بالإضافة إلى التقليل من الأيدي العاملة الأجنبية وتجنب وجود المرأة لوحدها مع سائق أجنبي في السيارة .
وتأتي مشاكل قيادة المراة للسيارة بسبب كثرة خروج المرأة من البيت سواء كان ذلك لسبب أو بدون سبب فعندما تكون السيارة دائما تحت تصرفها تستطيع المرأة التنقل متى شاءت .
كما أنها تزيد من اعتماد الرجل على زوجته في قضاء شؤون المنزل ، كشراء الحاجات المنزلية ، و توصيل الاولاد إلى المدرسة وغيرها من الأعمال المنزلية .
تسبب قيادة النساء في زيادة عدد السيارات في المدن وهذا سيضاعف أعداد السيارات في الشوارع ، وفي ذلك زيادة عدد الحوادث وخصوصا أن المراة لاتستطيع السيطرة على السيارة مثل الرجل في حال حدوث أي مشكلة معها.
زيادة المصارف والأعباء المالية على الأسرة، بما في ذلك ثمن السيارة وما يلحق به من مصاريف صيانة ووقود، وهذا ما يدفع المرأة للبحث عن عمل لمساعدة الرجل في الإنفاق على البيت.
وتأتي مشاكل قيادة المراة للسيارة بسبب كثرة خروج المرأة من البيت سواء كان ذلك لسبب أو بدون سبب فعندما تكون السيارة دائما تحت تصرفها تستطيع المرأة التنقل متى شاءت .
كما أنها تزيد من اعتماد الرجل على زوجته في قضاء شؤون المنزل ، كشراء الحاجات المنزلية ، و توصيل الاولاد إلى المدرسة وغيرها من الأعمال المنزلية .
تسبب قيادة النساء في زيادة عدد السيارات في المدن وهذا سيضاعف أعداد السيارات في الشوارع ، وفي ذلك زيادة عدد الحوادث وخصوصا أن المراة لاتستطيع السيطرة على السيارة مثل الرجل في حال حدوث أي مشكلة معها.
زيادة المصارف والأعباء المالية على الأسرة، بما في ذلك ثمن السيارة وما يلحق به من مصاريف صيانة ووقود، وهذا ما يدفع المرأة للبحث عن عمل لمساعدة الرجل في الإنفاق على البيت.