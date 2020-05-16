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سيارات

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة سعودية وشروط قيادة المرأة بالمملكة

السبت 16/مايو/2020 - 04:44 م
المرور السعودي
المرور السعودي
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اشرف عطية
يبحث سائقو ومالكو السيارات دائما عن الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة، وينتشر على الإنترنت الكثير من المستندات غير الصحيحة.

ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالأوراق والمستندات التي يجب توفرها لتنجز هذه المهمة.

وتختلف المستندات والشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة من دولة إلى أخرى، وفي هذا السياق نعرض عليكم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية وشروط قيادة المرأة هناك. 




شروط قيادة المرأة في السعودية:
  1. لا يشترط حصول المرأة على إذن ولي أمرها
  2. لا يشترط وجود ولي أمرها معها اثناء القيادة
  3. يمكن للمرأة القيادة في كل المدن السعودية
  4. يشترط على من ترغب بالحصول على رخصة أن تحمل هوية أو أن تكون لديها إقامة نظامية إذا كانت من خارج المملكة
  5. يمكن لمواطنات دول التعاون الخليجي الحصول على رخصة قيادة داخل المملكة، شرط أن يكن من المقيمات داخل المملكة
  6. يشترط أن يكون نظر المتقدمة لرخصة القيادة سليما وتجتاز اختبار النظر بنجاح

الاوراق المطلوبة لأستخراج رخصة قيادة سعودية:
  1. أن لا يقل العمر عن 18 عاما
  2. استمارة امتحان
  3. طلب إصدار رخصة قيادة
  4. صورة البطاقة
  5. صورة من الإقامة
  6. صورة من وثيقة التأمين
  7. نتيجة الكشف الطبي
  8. صورة بطاقة الأحوال للمواطن
  9. صورة شمسية مقاس 4×6 عدد 6
  10. دفع الرسوم المقررة
  11. صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل
  12. ملف لحفظ الأوراق


خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:

  1.  يجب الحصول على الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة
  2. التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة: يجب على من يرغب بالحصول على رخصة قيادة في السعودية الانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يقطنها
  3. امتحان المستوى: عملية نقل السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم العودة إلى الخلف وإلى نفس النقطة مرة أخرى
  4. الامتحان النهائي: سوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب
  5. استلام الملف: ستحصل على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة بك من قبل ضابط المرور الموكلة إليه هذه العملية
  6. التأمين على الرخصة: يتوجب الحصول على تأمين للرخصة، الأمر الذي أصبح الزاميًا، وتصويرها وإرفاقها بصورة الملف
  7. استلام الرخصة: سوف تقوم بتسليم الضابط المختص ملفك الخاص لكي يسلمك الرخصة


امتحانات المرور السعودي:

1- امتحان القيادة: الشرط الرئيسي في هذا الامتحان هو أن لا تقل النتيجة عن 75% حتى تكون ناجحًا، وأقل نتيجة عن هذا المعدل سوف تعتبر راسبًا.

2- امتحان الإشارات: الامتحان الأخير، يجب عليك حفظ كل الإشارات المرورية.

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