الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة سعودية وشروط قيادة المرأة بالمملكة

شروط قيادة المرأة في السعودية:

الاوراق المطلوبة لأستخراج رخصة قيادة سعودية:

أن لا يقل العمر عن 18 عاما استمارة امتحان طلب إصدار رخصة قيادة صورة البطاقة صورة من الإقامة صورة من وثيقة التأمين نتيجة الكشف الطبي صورة بطاقة الأحوال للمواطن صورة شمسية مقاس 4×6 عدد 6 دفع الرسوم المقررة صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل ملف لحفظ الأوراق





خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:



يجب الحصول على الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة: يجب على من يرغب بالحصول على رخصة قيادة في السعودية الانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يقطنها امتحان المستوى: عملية نقل السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم العودة إلى الخلف وإلى نفس النقطة مرة أخرى الامتحان النهائي: سوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب استلام الملف: ستحصل على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة بك من قبل ضابط المرور الموكلة إليه هذه العملية التأمين على الرخصة: يتوجب الحصول على تأمين للرخصة، الأمر الذي أصبح الزاميًا، وتصويرها وإرفاقها بصورة الملف استلام الرخصة: سوف تقوم بتسليم الضابط المختص ملفك الخاص لكي يسلمك الرخصة







امتحانات المرور السعودي:



1- امتحان القيادة: الشرط الرئيسي في هذا الامتحان هو أن لا تقل النتيجة عن 75% حتى تكون ناجحًا، وأقل نتيجة عن هذا المعدل سوف تعتبر راسبًا.

2- امتحان الإشارات: الامتحان الأخير، يجب عليك حفظ كل الإشارات المرورية.