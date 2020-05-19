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سيارات

نصائح مهمّة لتشجيع المرأة على قيادة السيارات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:18 ص
قيادة المرأة للسيارة
قيادة المرأة للسيارة
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اشرف عطية
تعتبر قيادة السيارات هواية مشتركة بين الرجال والنساء، وتوجد بعض النساء تعشق القيادة ولكنها تجهل بعض الأمور، ما يجعلها خائفة ويؤثر على مستواها وأدائها، وفي هذا السياق نطرح عليهن بعض النصائح التي من شئنها تشجيعهم على القيادة.

نصائح هامة لقيادة المرأة:

1- اختيار السيارة المناسبة للتعلم
يجب أن تتعلم السيدات على سيارة تحتفظ بقدر لا بأس به من الكفاءة الفنية لمحركها، حتى وإن كان هيكل السيارة الخارجي ليس على نفس مستوى الكفاءة، وهو الأمر الذي يساعد المرأة على المضي قدمًا والتغلب على صعوبات تعلم قيادة السيارات في البداية، لا سيما أن الموديلات الجديدة تساعد المرأة على فهم عالم السيارات بشكل أسرع من نظيراتها القديمة و تساعدها علي تفهم الوضع الجديد .

2- كسر حاجز الخوف
يجب عليكي ايضا كسر حاجز الخوف لانة يهيئك نفسيًا للوقوع تحت ضغط الأعصاب الذي تفرضه قيادة السيارات على محبيها، ولذلك فإن تأهيل النفس لهذه الصعوبات يمكن أن يكون بمثابة المفتاح السحري لسرعة تعلم المرأة فنون قيادة السيارات بشكل رئيسي، ومن ثم المحافظة على الهدوء خلال المواقف الصعبة و يجعلها تتجاوزها و هذا ما يجب ان تتخلص منة المرأة .

3- الوقت المناسب للتعلم 

أفضل وقت لتتعلمي قيادة السيارات هو الساعات الأولى من الصباح للتعلم، وهو الوقت الذي توجد فيه أقل كثافات مرورية في الشوارع، الأمر الذي يسمح بشكل رئيسي بتعلم السيدات قيادة السيارات بأريحية كبيرة، ودون ضغوط من السيارات والأشخاص الآخرين، ولذلك فإن الحصول ساعتين يوميًا للتعلم فجرًا قد يكون له بالغ الأثر في الاستعداد للقيادة بشكل تدريجي في أوقات الذروة على مدار اليوم و هذة النظرية يلجاء لها بعض المعلمين.

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