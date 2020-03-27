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سيارات

7 خطوات لتعلم قيادة السيارات للمبتدئين

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يزداد راغبي تعلم القيادة حول العالم بهدف المزيد من الارتياحية او الاستمتاع بتجربة القيادة بحد ذاتها  وفيما يلي نستعرض أهم سمات تعلم قيادة السيارات للمبتدئين  من أخد الخبراء في رابطة مصنعي السيارات.

 1يجب اختيار مركز معتمد لتعليم القيادة ليكون قادر على تهيئة الشخص المبتدئ

2- ضروري فحص السيارة و التأكد من عدم وجود أعطال لتسهيل عملية التعلم

3-  ضرورة تسخين المحرك جيدًا قبل الانطلاق، خاصة في فصل الشتاء، قد يستغرق هذا 30 ثانية فقط في طرازات القرن الحالي.

4- ربط حزام الامان وعدم الانطلاق بسرعة كبيرة في بداية القيادة

5- حاول بقدر الامكان عدم التحدث في الهاتف سواء مبتدء او خبير حتى لا يشتت تفكيرك

6-يجب التأكيد على هذه النقطة تحديدًا، خاصة في بداية الدخول إلى عالم السيارات، تأكد من عمل المكابح بشكل سليم

7- متابعة المرايات الأمامية للحذر والتأكد من السيارات القادمة بالخلف، إلى جانب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق الذي غالبًا ما يكون مخصصًا للسيارات

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