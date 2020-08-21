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اقتصاد

للمرة الأولى.. السودان يجري مناقصة استيراد وقود

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:17 م
بترول
بترول
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وكالات
قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان لها اليوم الجمعة 21 أغسطس إن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود، وإنه من المقرر تمويل المناقصة، وهي للتوريد في سبتمبر ، من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية.


وقال بيان الوزارة إن عملية فرز العطاءات جرت "بشفافية تامة"، وهو ما لاقى استحسانا من الشركات، وكان السودان يعتمد سابقا على الشراء المباشر، ويجري الإلغاء بشكل تدريجي لدعم الوقود الذي كان مصدرا لفساد واسع النطاق.

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وعلى صعيد آخر، فإن الاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100% وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية، ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.

وقالت الوزارة إن 16 من أصل 28 شركة محلية وعالمية سحبت كراسة العطاء تقدمت بعروض، مضيفة أن عملية الفرز والترسية ستتواصل في الأيام القادمة، ودعت الوزارة الشركات للمشاركة في مناقصة ثانية لاستيراد منتجات بترولية من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن آخر موعد لتقديم العروض في هذه المناقصة هو 20 سبتمبر، وكان السودان قال في يونيو إنه سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها ملياري دولار للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية الهامة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.
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