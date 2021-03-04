الفرق بين القرفة السيلانية وكاسيا.. وما الأفضل للصحة

القرفة من التوابل الشائعة التي توجد في معظم المطابخ الهندية. يتم استخدامه بشكل كامل وكذلك في شكل مسحوق، قوام القرفة يشبه لحاء الشجر وبحق حيث يتم استخراجه عن طريق حلق أغصان أشجار عائلة القرفة ثم يتم تجفيف اللحاء مما يؤدي إلى تجعيده.

ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia " هناك أربعة أنواع من القرفة متاحة لنا - قرفة سيلان ، قرفة كورينتجي ، قرفة كاسيا ، وقرفة سايجون بينما تأتي قرفة سيلان من سريلانكا ، تنتمي قرفة كورينتجي إلى إندونيسيا وسايغون تنتمي إلى فيتنام.





سيلان مقابل كاسيا القرفة

قرفة سيلان: هذا النوع من القرفة له لون بني فاتح ويُعرف أيضًا باسم "القرفة الحقيقية" لها شكل يشبه الريشة ويسهل كسرها يحتوي على لفات داخلية متعددة ، وهذا هو سبب سهولة التعرف عليه تحتوي القرفة السيلانية على كميات أقل جدًا من الكومارين ، وهي مادة كيميائية نباتية طبيعية يمكن أن تسبب تلف الكبد.





قرفة كاسيا: أغمق في اللون ولها رائحة ونكهة قوية ويكفي القليل من هذا النوع لتجميل طبقك لها نسيج صلب ولها لفة داخلية واحدة فقط، تحتوي قرفة كاسيا على كميات كبيرة من الكومارين ، والتي يمكن أن تؤثر على الكبد إذا تم تناولها بانتظام وبكميات كبيرة، من ناحية أخرى ، يساعد الكومارين أيضًا في ترقق الدم وهو مفيد للأشخاص الذين يتناولون الأدوية السامة للكبد.





استخدامات القرفة السيلانية

بينما يستخدم مسحوق القرفة في مجموعة متنوعة من وصفات المخابز مثل الكعك والخبز والبسكويت ، غالبًا ما تستخدم أعواد القرفة الكاملة في تصوير الطعام، يتم أيضًا صنع عدد من مشروبات التخلص من السموم وفقدان الوزن باستخدام القرفة التي لها خصائص تقطيع الدهون، منتج آخر مصنوع من القرفة هو زيت القرفة، يضاف إلى معجون الأسنان وغسول الفم والصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل وبعض مستحضرات التجميل.





فوائد القرفة السيلانية

تعتبر القرفة السيلانية مصدر قوة للعناصر الغذائية وتساعد جسمك بعدة طرق مختلفة، يقال إن الزيوت الموجودة في قرفة سيلان تعمل على تهدئة التشنجات وتقليل الكوليسترول وتقليل آلام الغازات في البطن، يمكن أن تؤدي الكميات القليلة من القرفة أيضًا إلى تحفيز الشهية، يقال أيضًا أن القرفة السيلانية فعالة لمرضى السكري ، لأنها تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، يساعد شاي القرفة أيضًا في إنقاص الوزن وتهدئة تقلصات الدورة الشهرية. يمكن أن يساعد مركب يسمى "العفص" الموجود في قرفة سيلان في التئام الجروح من خلال العمل كعقار قابض.





أكثر المشروبات فعالية مع القرفة السيلانية





مشروب القرفة أو شاي القرفة هو مشروب فعال للغاية للتخلص من السموم ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن إليك كيفية تحضير هذا المشروب السهل للغاية في لمح البصر. إما أن تشربه في الصباح على معدة فارغة أو 30-40 دقيقة قبل النوم.





المكونات المطلوبة - 1 12 كوب ماء ، 1 إنش من القرفة السيلانية ، 1 ملعقة صغيرة عسل ، 4-5 أوراق تولسي وبضع قطرات من عصير الليمون.





طريقة





صب الماء في مقلاة أضف القرفة وأوراق التولسي.

اجعلها تغلي الآن قم بتغطية المقلاة بغطاء واتركها تنضج على نار متوسطة عالية لمدة 5-6 دقائق.

الآن ارفع الغطاء وحركه قليلًا عليك أن تغلي الماء حتى ينضج إلى كوب واحد فقط.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، صفي الماء في كوب وأضيفي عصير الليمون حسب ذوقك.

أخيرًا ، امزج ملعقة صغيرة من العسل فيه واشربه دافئًا.



