الأوقاف تعلن عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين، الذين اجتازوا المسابقة الأولى لإقامة الشعائر بالمكافأة، إضافة إلى بدل خطبة الجمعة المقرر لكل منهم، موجهة المديريات تكليف كل منهم بإقامة الشعائر "صلاة المغرب، والعشاء، والفجر"، فى أحد المساجد التى بها خطيب مكافأة، أو لا تقام بها الجمعة، على أن يكون المسجد فى محيط إقامة كل منهم.
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد محمود محمد علي جاد الحق
|أسيوط
|2.
|محمد طه محمد ابراهيم
|بني سويف
|3.
|أحمد ياسر عبد القادر أبو العطا نجم
|الدقهلية
|4.
|سامح محمد حبيب عوض الله
|الشرقية
|5.
|إبراهيم اسماعيل إبراهيم النور
|الغربية
|6.
|محمود مصطفى محمود البقري
|الغربية
|7.
|هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
|الغربية
|8.
|محمد عيسى خليل دسوقي
|الفيوم
|9.
|محمد عبد الحميد جنيدي علي
|القاهرة
|10.
|إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمام
|القليوبية
|11.
|خالد عبد العزيز عبد الرازق
|القليوبية
|12.
|أحمد خضري تغيان علي
|قنا
|13.
|راشد حجازي عبد الرحيم راشد
|قنا
|14.
|عبدالله حمدي خلف حادي
|قنا
|15.
|وليد محمود أبوالمجد محمود
|قنا
|16.
|السيد أمين السيد حجازى
|كفر الشيخ
|17.
|عبد العال حمدين عبد العال
|كفر الشيخ
|18.
|أحمد محمد جاد الرب أحمد
|سوهاج
|19.
|رجب محمود أمين عبد ربه
|سوهاج
|20.
|محمد محمد سعد جابر
|الاسكندرية
|21.
|عبدالله رفعت محمودسليم
|الاسكندرية
|22.
|مصطفى عبد العليم محمد يوسف
|الاسكندرية
|23.
|علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي
|الاسكندرية
|24.
|أحمد محمد السيد جعفر
|الإسكندرية
|25.
|عصام عبد المقصود إمبارك حسانين
|الاسماعيلية
|26.
|حسن جاد الكريم أحمد عبد الرحمن
|أسيوط
|27.
|عماد حمدي محمد حسن
|أسيوط
|28.
|محمد أحمد محمود حسن
|أسيوط
|29.
|محمد حامد إبراهيم حريز
|أسيوط
|30.
|محمد حسين جاد سيد
|أسيوط
|31.
|ياسر سمير عبد التواب زهران
|أسيوط
|32.
|أحمد طه محمد حسن
|أسيوط
|33.
|أحمد محمود إبراهيم محمد عناني
|الأقصر
|34.
|بدوي عبد الباسط أحمد طايع
|الأقصر
|35.
|الحجاج علي محمود طه
|الأقصر
|36.
|محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيم
|الأقصر
|37.
|عبد الفتاح سليم حسن سليم
|الأقصر
|38.
|محمود محمد بيومي ابوزيد
|الأقصر
|39.
|أبو الحسن الشاذلي هاشم محمد
|الأقصر
|40.
|أشرف عبدالله النوبي برسي
|الأقصر
|41.
|محمد مصطفى عراقي أحمد
|الأقصر
|42.
|صلاح الدين محمد أمين أحمد
|الأقصر
|43.
|أسامه جابر عبد الراضي محمود
|الأقصر
|44.
|دسوقي أبو السعود دسوقي حامد
|الأقصر
|45.
|محمد محمد توفيق أحمد
|البحر الأحمر
|46.
|ناصر محمد مهني عبد الناصر
|البحر الأحمر
|47.
|محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسم
|البحر الأحمر
|48.
|لطفي أحمد عبد الحافظ
|البحر الأحمر
|49.
|محمود محمد عبد المعطي الديب
|البحيرة
|50.
|حسين نايف بسيوني عبد النبي
|البحيرة
|51.
|رضا فوزي إبراهيم يوسف قرقيط
|البحيرة
|52.
|عثمان محمد محمود أبو عامر
|البحيرة
|53.
|محمد سعيد محمد القزاز
|البحيرة
|54.
|محمد عبدالله عبد مناف جاد
|البحيرة
|55.
|محمد علي إبراهيم محمود حمد
|البحيرة
|56.
|محمد أحمد محمد أبو العطا
|البحيرة
|57.
|محمد ممدوح محمد البربري
|البحيرة
|58.
|إبراهيم حسن عبد الرازق داود
|البحيرة
|59.
|أحمد محمد السيد خطاب
|البحيرة
|60.
|حمادة محمد السيد خطاب
|البحيرة
|61.
|محمود حسن عبد الغفار حجاج
|البحيرة
|62.
|كريم إبراهيم محمد محمد عبد الله
|البحيرة
|63.
|وجيه عبدالحميد حسين قطوس
|البحيرة
|64.
|أيمن توفيق هنداوي حرحش
|البحيرة
|65.
|شعبان محمد فراج نوار
|البحيرة
|66.
|أحمد هاشم عبد الغفار شعبان
|البحيرة
|67.
|حسن عبد العزيز شعبان أبو عامر
|البحيرة
|68.
|عبد الصمد رجب عبد الصمد العو
|البحيرة
|69.
|فرج سعيد محمد عبد العال
|البحيرة
|70.
|محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفش
|البحيرة
|71.
|نور محمد إسماعيل الأنصاري
|البحيرة
|72.
|عاصم محمد أبو عجيله نويشي
|البحيرة
|73.
|أحمد محمد محمود الخطيب
|بني سويف
|74.
|أحمد عمر حسين محمد
|بني سويف
|75.
|أحمد فوزي محمود أحمد
|بني سويف
|76.
|أسامة عبد الجواد سيد عبد الجواد
|بني سويف
|77.
|إسماعيل محمد عبدالستار علي محمد
|بني سويف
|78.
|أشرف سيد عيد عبد النبي
|بني سويف
|79.
|ايمن فكري فرج عبد الباقي
|بني سويف
|80.
|بطل حلمي رمضان عبد العال
|بني سويف
|81.
|الجيلاني فتحي محمد عبداللطيف
|بني سويف
|82.
|خالد شحات سيد عبدالكريم
|بني سويف
|83.
|سِلْمي أحمد عبد الباسط عبد الجواد
|بني سويف
|84.
|سيد مجدي سيد عبد الحميد
|بني سويف
|85.
|شكري محمد عبد الحميد محمد
|بني سويف
|86.
|عبد الجليل لطفي أبوبكر عبد اللطيف
|بني سويف
|87.
|عبد السيد جمعة عبد الفتاح جاد
|بني سويف
|88.
|علي سليمان عبدالحميد شحاته
|بني سويف
|89.
|محمد حميدة محمود رستم
|بني سويف
|90.
|محمد سيد حسن إبراهيم
|بني سويف
|91.
|محمد شحات عبدالفتاح معوض
|بني سويف
|92.
|محمد عبد الستار إبراهيم محمد
|بني سويف
|93.
|محمود محمد حويحي مرسي
|بني سويف
|94.
|مصطفى سعد مصطفى عبد الله
|بني سويف
|95.
|نور عبد المنعم علي محمد
|بني سويف
|96.
|السيد محمد بريقي عثمان
|جنوب سيناء
|97.
|عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد
|جنوب سيناء
|98.
|عادل المحمدي علي السيد الهلالي
|جنوب سيناء
|99.
|أحمد رجب يوسف عوض
|الجيزة
|100.
|نصر رمضان علي حسين الكيلاني
|الجيزة
|101.
|إبراهيم يوسف محمد يوسف
|الدقهلية
|102.
|محمد عبدالله خليل الشرقاوي
|الدقهلية
|103.
|أحمد محمود عبده السيد العسال
|الدقهلية
|104.
|أمير محمد حامد عوضين
|الدقهلية
|105.
|محمد محمد هلال محمد
|الدقهلية
|106.
|محمد عزيز حسين شنب
|دمياط
|107.
|عبده محمد محمدالخنينى
|دمياط
|108.
|راضي محمود التابعي العدوي
|دمياط
|109.
|محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح
|دمياط
|110.
|نصر إبراهيم طه بركات
|دمياط
|111.
|محمد إبراهيم سيد أحمد
|سوهاج
|112.
|محمد شرف الدين عيد قلم
|سوهاج
|113.
|ممدوح أحمد عبد الله قبيصي
|سوهاج
|114.
|حمدي حامد محمود السيد
|سوهاج
|115.
|رأفت مصطفى عارف علي
|سوهاج
|116.
|أحمد محمد زغلول علي الدين
|السويس
|117.
|وليد أشرف عبد الحي علي حسن
|الشرقية
|118.
|محمد كرم محمد الهادي خليل
|الشرقية
|119.
|محمود حبيب أحمد عبد الله
|الشرقية
|120.
|السيد ناصر السيد محمد سيد
|الشرقية
|121.
|عبد العزيز حسن سليمان خليل
|شمال سيناء
|122.
|محمود أحمد محمود مخلص
|الغربية
|123.
|محمد المنشاوي سليمان عيد
|الغربية
|124.
|محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي
|الغربية
|125.
|إبراهيم ابراهيم البسطويسي جوده
|الغربية
|126.
|إبراهيم فتحي أحمد السكرية
|الغربية
|127.
|أحمد محمد سيد أحمد أبو طالب
|الغربية
|128.
|حامد فتوح محمد ندا
|الغربية
|129.
|السيد عبد الغفار على ابو سويلم
|الغربية
|130.
|فهيم مسعود محمد العصامي
|الغربية
|131.
|يوسف شعبان عبده الشرقاوي
|الغربية
|132.
|محمد عبد المقصود أبو النجا أبو راضي
|الغربية
|133.
|محمد ربيع محمد عبد السلام
|الفيوم
|134.
|حسام طه محمد عبد العاطي
|الفيوم
|135.
|محمد خضر عيد خضر
|الفيوم
|136.
|محمد محمد بيومي البربري
|القاهرة
|137.
|أحمدبهنسي رمضان الديب
|القاهرة
|138.
|عبد الفتاح عطاسعد عبد الفتاح
|القليوبية
|139.
|أيمن جاد الحسيني جاد سلامة
|القليوبية
|140.
|جمال عبد الناصر رمضان مرسي عزب
|القليوبية
|141.
|محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايم
|القليوبية
|142.
|محمد عبد الهادي محمد على
|القليوبية
|143.
|محمد فؤاد محمد الغنام
|القليوبية
|144.
|محمود ماهر أمين عبدالفتاح
|القليوبية
|145.
|مصطفى يوسف عبدالباسط يوسف
|القليوبية
|146.
|ناصر عبد التواب حسين على عبد التواب
|القليوبية
|147.
|هاني فتحي عبد المنعم سيد أحمد
|القليوبية
|148.
|أحمد عبدالناصر على السيد
|القليوبية
|149.
|أحمد فؤاد سليم عبد الوارث
|قنا
|150.
|عبد الرازق نور الدين على سليم
|قنا
|151.
|المزمل أحمد حسن علي
|قنا
|152.
|محمود رشدي صالح محمد
|قنا
|153.
|أبوالحجاج محمد علي إمبابي
|قنا
|154.
|رفاعي صبري صديق عبد المجيد
|قنا
|155.
|عبد الله إبراهيم أحمد إبراهيم
|قنا
|156.
|عماد الدين علي أحمد عبد الهادي
|قنا
|157.
|محمود أحمد محمود عيسي
|قنا
|158.
|عادل عبدالقادر حسن الجرن
|كفر الشيخ
|159.
|احمد محمد نظمى سيد احمد
|كفر الشيخ
|160.
|أنور شمس محمدمتولى
|كفر الشيخ
|161.
|بلال محمد رمضان محمد
|كفر الشيخ
|162.
|حسين محمد حسين شلتح
|كفر الشيخ
|163.
|رضا احمد على أبو سعده
|كفر الشيخ
|164.
|صلاح على رزق علي
|كفر الشيخ
|165.
|عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمد
|كفر الشيخ
|166.
|عماد الشحات منشاوى أبو عقادة
|كفر الشيخ
|167.
|محمد جمعه المتولى المرسى
|كفر الشيخ
|168.
|محمود عباس السيد ابراهيم
|كفر الشيخ
|169.
|مرسى محمد مرسى على
|كفر الشيخ
|170.
|مروان عبدالحليم محمد أبو العينين
|كفر الشيخ
|171.
|ولاء الدين عبدالعال عطية
|كفر الشيخ
|172.
|وليد اسماعيل سيد احمد شرشيرة
|كفر الشيخ
|173.
|عادل على السيد نصار
|كفر الشيخ
|174.
|احمد محمد على زبيدة
|كفر الشيخ
|175.
|حسنى إبراهيم محمد يوسف
|كفر الشيخ
|176.
|صالح محمد صالح محمد
|كفر الشيخ
|177.
|عماد حمدى إسماعيل فراج
|كفر الشيخ
|178.
|محمد محمد على فرج
|كفر الشيخ
|179.
|فتحي محمد أحمدالبرماوى
|المنوفية
|180.
|سعيد محمود عبد الله شمس الدين
|المنوفية
|181.
|عمرو سعيد فتوح درويش
|المنوفية
|182.
|مؤمن عبدالمجيد محمد عبدالفتاح
|المنوفية
|183.
|علي عبد الوهاب محمد علام
|المنوفية
|184.
|حسن أحمد حسن عبد الله
|المنيا
|185.
|حسين ناجى عبد العليم حسين
|المنيا
|186.
|رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمد
|المنيا
|187.
|رضا حسن عبد العزيز حسن
|المنيا
|188.
|طه على محمد على
|المنيا
|189.
|مصطفي سعد شاكر علي
|المنيا
|190.
|يسري توفيق سيد علي
|الوادي الجديد