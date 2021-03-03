الأوقاف تعلن عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين، الذين اجتازوا المسابقة الأولى لإقامة الشعائر بالمكافأة، إضافة إلى بدل خطبة الجمعة المقرر لكل منهم، موجهة المديريات تكليف كل منهم بإقامة الشعائر "صلاة المغرب، والعشاء، والفجر"، فى أحد المساجد التى بها خطيب مكافأة، أو لا تقام بها الجمعة، على أن يكون المسجد فى محيط إقامة كل منهم.







