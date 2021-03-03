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ديني

الأوقاف تعلن عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:27 م
الأوقاف تعلن عن أسماء
الأوقاف تعلن عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين، الذين اجتازوا المسابقة الأولى لإقامة الشعائر بالمكافأة، إضافة إلى بدل خطبة الجمعة المقرر لكل منهم، موجهة المديريات تكليف كل منهم بإقامة الشعائر "صلاة المغرب، والعشاء، والفجر"، فى أحد المساجد التى بها خطيب مكافأة، أو لا تقام بها الجمعة، على أن يكون المسجد فى محيط إقامة كل منهم.


مالاسمالمديرية
1.محمد محمود محمد علي جاد الحقأسيوط
2.محمد طه محمد ابراهيمبني سويف
3.أحمد ياسر عبد القادر أبو العطا نجمالدقهلية
4.سامح محمد حبيب عوض اللهالشرقية
5.إبراهيم اسماعيل إبراهيم النورالغربية
6.محمود مصطفى محمود البقريالغربية
7.هيثم عبد الله عبد المجيد فايدالغربية
8.محمد عيسى خليل دسوقيالفيوم
9.محمد عبد الحميد جنيدي عليالقاهرة
10.إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمامالقليوبية
11.خالد عبد العزيز عبد الرازقالقليوبية
12.أحمد خضري تغيان عليقنا
13.راشد حجازي عبد الرحيم راشدقنا
14.عبدالله حمدي خلف حاديقنا
15.وليد محمود أبوالمجد محمودقنا
16.السيد أمين السيد حجازىكفر الشيخ
17.عبد العال حمدين عبد العالكفر الشيخ
18.أحمد محمد جاد الرب أحمدسوهاج
19.رجب محمود أمين عبد ربهسوهاج
20.محمد محمد سعد جابرالاسكندرية
21.عبدالله رفعت محمودسليمالاسكندرية
22.مصطفى عبد العليم محمد يوسفالاسكندرية
23.علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابيالاسكندرية
24.أحمد محمد السيد جعفرالإسكندرية
25.عصام عبد المقصود إمبارك حسانينالاسماعيلية
26.حسن جاد الكريم أحمد عبد الرحمنأسيوط
27.عماد حمدي محمد حسنأسيوط
28.محمد أحمد محمود حسنأسيوط
29.محمد حامد إبراهيم حريزأسيوط
30.محمد حسين جاد سيدأسيوط
31.ياسر سمير عبد التواب زهرانأسيوط
32.أحمد طه محمد حسنأسيوط
33.أحمد محمود إبراهيم محمد عنانيالأقصر
34.بدوي عبد الباسط أحمد طايعالأقصر
35.الحجاج علي محمود طهالأقصر
36.محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيمالأقصر
37.عبد الفتاح سليم حسن سليمالأقصر
38.محمود محمد بيومي ابوزيدالأقصر
39.أبو الحسن الشاذلي هاشم محمدالأقصر
40.أشرف عبدالله النوبي برسيالأقصر
41.محمد مصطفى عراقي أحمدالأقصر
42.صلاح الدين محمد أمين أحمدالأقصر
43.أسامه جابر عبد الراضي محمودالأقصر
44.دسوقي أبو السعود دسوقي حامدالأقصر
45.محمد محمد توفيق أحمدالبحر الأحمر
46.ناصر محمد مهني عبد الناصرالبحر الأحمر
47.محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسمالبحر الأحمر
48.لطفي أحمد عبد الحافظالبحر الأحمر
49.محمود محمد عبد المعطي الديبالبحيرة
50.حسين نايف بسيوني عبد النبيالبحيرة
51.رضا فوزي إبراهيم يوسف قرقيطالبحيرة
52.عثمان محمد محمود أبو عامرالبحيرة
53.محمد سعيد محمد القزازالبحيرة
54.محمد عبدالله عبد مناف جادالبحيرة
55.محمد علي إبراهيم محمود حمدالبحيرة
56.محمد أحمد محمد أبو العطاالبحيرة
57.محمد ممدوح محمد البربريالبحيرة
58.إبراهيم حسن عبد الرازق داودالبحيرة
59.أحمد محمد السيد خطابالبحيرة
60.حمادة محمد السيد خطابالبحيرة
61.محمود حسن عبد الغفار حجاجالبحيرة
62.كريم إبراهيم محمد محمد عبد اللهالبحيرة
63.وجيه عبدالحميد حسين قطوسالبحيرة
64.أيمن توفيق هنداوي حرحشالبحيرة
65.شعبان محمد فراج نوارالبحيرة
66.أحمد هاشم عبد الغفار شعبانالبحيرة
67.حسن عبد العزيز شعبان أبو عامرالبحيرة
68.عبد الصمد رجب عبد الصمد العوالبحيرة
69.فرج سعيد محمد عبد العالالبحيرة
70.محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفشالبحيرة
71.نور محمد إسماعيل الأنصاريالبحيرة
72.عاصم محمد أبو عجيله نويشيالبحيرة
73.أحمد محمد محمود الخطيببني سويف
74.أحمد عمر حسين محمدبني سويف
75.أحمد فوزي محمود أحمدبني سويف
76.أسامة عبد الجواد سيد عبد الجوادبني سويف
77.إسماعيل محمد عبدالستار علي محمدبني سويف
78.أشرف سيد عيد عبد النبيبني سويف
79.ايمن فكري فرج عبد الباقيبني سويف
80.بطل حلمي رمضان عبد العالبني سويف
81.الجيلاني فتحي محمد عبداللطيفبني سويف
82.خالد شحات سيد عبدالكريمبني سويف
83.سِلْمي أحمد عبد الباسط عبد الجوادبني سويف
84.سيد مجدي سيد عبد الحميدبني سويف
85.شكري محمد عبد الحميد محمدبني سويف
86.عبد الجليل لطفي أبوبكر عبد اللطيفبني سويف
87.عبد السيد جمعة عبد الفتاح جادبني سويف
88.علي سليمان عبدالحميد شحاتهبني سويف
89.محمد حميدة محمود رستمبني سويف
90.محمد سيد حسن إبراهيمبني سويف
91.محمد شحات عبدالفتاح معوضبني سويف
92.محمد عبد الستار إبراهيم محمدبني سويف
93.محمود محمد حويحي مرسيبني سويف
94.مصطفى سعد مصطفى عبد اللهبني سويف
95.نور عبد المنعم علي محمدبني سويف
96.السيد محمد بريقي عثمانجنوب سيناء
97.عبدالعزيز محمد على عبدالمجيدجنوب سيناء
98.عادل المحمدي علي السيد الهلاليجنوب سيناء
99.أحمد رجب يوسف عوضالجيزة
100.نصر رمضان علي حسين الكيلانيالجيزة
101.إبراهيم يوسف محمد يوسفالدقهلية
102.محمد عبدالله خليل الشرقاويالدقهلية
103.أحمد محمود عبده السيد العسالالدقهلية
104.أمير محمد حامد عوضينالدقهلية
105.محمد محمد هلال محمدالدقهلية
106.محمد عزيز حسين شنبدمياط
107.عبده محمد محمدالخنينىدمياط
108.راضي محمود التابعي العدويدمياط
109.محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاحدمياط
110.نصر إبراهيم طه بركاتدمياط
111.محمد إبراهيم سيد أحمدسوهاج
112.محمد شرف الدين عيد قلمسوهاج
113.ممدوح أحمد عبد الله قبيصيسوهاج
114.حمدي حامد محمود السيدسوهاج
115.رأفت مصطفى عارف عليسوهاج
116.أحمد محمد زغلول علي الدينالسويس
117.وليد أشرف عبد الحي علي حسنالشرقية
118.محمد كرم محمد الهادي خليلالشرقية
119.محمود حبيب أحمد عبد اللهالشرقية
120.السيد ناصر السيد محمد سيدالشرقية
121.عبد العزيز حسن سليمان خليلشمال سيناء
122.محمود أحمد محمود مخلصالغربية
123.محمد المنشاوي سليمان عيدالغربية
124.محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزيالغربية
125.إبراهيم ابراهيم البسطويسي جودهالغربية
126.إبراهيم فتحي أحمد السكريةالغربية
127.أحمد محمد سيد أحمد أبو طالبالغربية
128.حامد فتوح محمد نداالغربية
129.السيد عبد الغفار على ابو سويلمالغربية
130.فهيم مسعود محمد العصاميالغربية
131.يوسف شعبان عبده الشرقاويالغربية
132.محمد عبد المقصود أبو النجا أبو راضيالغربية
133.محمد ربيع محمد عبد السلامالفيوم
134.حسام طه محمد عبد العاطيالفيوم
135.محمد خضر عيد خضرالفيوم
136.محمد محمد بيومي البربريالقاهرة
137.أحمدبهنسي رمضان الديبالقاهرة
138.عبد الفتاح عطاسعد عبد الفتاحالقليوبية
139.أيمن جاد الحسيني جاد سلامةالقليوبية
140.جمال عبد الناصر رمضان مرسي عزبالقليوبية
141.محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايمالقليوبية
142.محمد عبد الهادي محمد علىالقليوبية
143.محمد فؤاد محمد الغنامالقليوبية
144.محمود ماهر أمين عبدالفتاحالقليوبية
145.مصطفى يوسف عبدالباسط يوسفالقليوبية
146.ناصر عبد التواب حسين على عبد التوابالقليوبية
147.هاني فتحي عبد المنعم سيد أحمدالقليوبية
148.أحمد عبدالناصر على السيدالقليوبية
149.أحمد فؤاد سليم عبد الوارثقنا
150.عبد الرازق نور الدين على سليمقنا
151.المزمل أحمد حسن عليقنا
152.محمود رشدي صالح محمدقنا
153.أبوالحجاج محمد علي إمبابيقنا
154.رفاعي صبري صديق عبد المجيدقنا
155.عبد الله إبراهيم أحمد إبراهيمقنا
156.عماد الدين علي أحمد عبد الهاديقنا
157.محمود أحمد محمود عيسيقنا
158.عادل عبدالقادر حسن الجرنكفر الشيخ
159.احمد محمد نظمى سيد احمدكفر الشيخ
160.أنور شمس محمدمتولىكفر الشيخ
161.بلال محمد رمضان محمدكفر الشيخ
162.حسين محمد حسين شلتحكفر الشيخ
163.رضا احمد على أبو سعدهكفر الشيخ
164.صلاح على رزق عليكفر الشيخ
165.عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمدكفر الشيخ
166.عماد الشحات منشاوى أبو عقادةكفر الشيخ
167.محمد جمعه المتولى المرسىكفر الشيخ
168.محمود عباس السيد ابراهيمكفر الشيخ
169.مرسى محمد مرسى علىكفر الشيخ
170.مروان عبدالحليم محمد أبو العينينكفر الشيخ
171.ولاء الدين عبدالعال عطيةكفر الشيخ
172.وليد اسماعيل سيد احمد شرشيرةكفر الشيخ
173.عادل على السيد نصاركفر الشيخ
174.احمد محمد على زبيدةكفر الشيخ
175.حسنى إبراهيم محمد يوسفكفر الشيخ
176.صالح محمد صالح محمدكفر الشيخ
177.عماد حمدى إسماعيل فراجكفر الشيخ
178.محمد محمد على فرجكفر الشيخ
179.فتحي محمد أحمدالبرماوىالمنوفية
180.سعيد محمود عبد الله شمس الدينالمنوفية
181.عمرو سعيد فتوح درويشالمنوفية
182.مؤمن عبدالمجيد محمد عبدالفتاحالمنوفية
183.علي عبد الوهاب محمد علامالمنوفية
184.حسن أحمد حسن عبد اللهالمنيا
185.حسين ناجى عبد العليم حسينالمنيا
186.رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمدالمنيا
187.رضا حسن عبد العزيز حسنالمنيا
188.طه على محمد علىالمنيا
189.مصطفي سعد شاكر عليالمنيا
190.يسري توفيق سيد عليالوادي الجديد


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