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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مان يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

الخميس 04/مارس/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق مانشستر يونايتد في الاستحواذ بدون الخطورة حيث افتقد الفريقان للنجاعة الهجومية، وهو ما ظهر في تسديد أصحاب الأرض لكرتين فقط على المرمى فيما اكتفى الضيوف بكرة وحيدة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

رفع مان يونايتد رصيده إلى إلى 51 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.

خسر فريق أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "برامول لين" في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي فيها مع أستون فيلا بشكل كامل، فيما بقى محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

وشهدت المباراة طرد مباشر لفيل جاجيلكا لاعب شيفيلد في الدقيقة 55 بعد مراجعة تقنية الفيديو وتحويل البطاقة الصفراء لحمراء بعد منعه لانفراد.

بهذه النتيجة وصل رصيد شيفيلد إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

وتعادل ليستر سيتي مع مضيفه فريق بيرنلى بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "تيرف مور"، والمقدم من منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالى 2020 – 2021.
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