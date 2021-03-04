الدوري الإنجليزي.. مان يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

تفوق مانشستر يونايتد في الاستحواذ بدون الخطورة حيث افتقد الفريقان للنجاعة الهجومية، وهو ما ظهر في تسديد أصحاب الأرض لكرتين فقط على المرمى فيما اكتفى الضيوف بكرة وحيدة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.





رفع مان يونايتد رصيده إلى إلى 51 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.