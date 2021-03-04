ضبط 11 ألف قرص مخدر وأدوية مهربة فى حملة لهيئة الدواء بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، تنظيم حملة مكبرة شارك فيها أعضاء من هيئة الدواء المصرية، وإدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين على الصيدليات ومخازن الأدوية المختلفة بمحافظة البحر الأحمر لضبط سوق الدواء.





وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مهربة، ومجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة بقيمة حوالى 485 ألف جنيه مصرى، حيث تم المرور على 40 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات ومحلات لبيع مكملات غذائيّة وتم تحرير 6 محاضر.

وشارك في الحملة الدكتور محمود السباعى، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور بيتر عهدى وجرجس فوزى، مفتشين بالإدارة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 11260 قرص أدوية مخدرة وأدوية مهربة ومجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة بقيمة حوالى 485 ألف جنيه مصرى، وتم تحرير 6 محاضر.