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منوعات

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 03:00 ص
مفاجأة
مفاجأة
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عزة عاطف
اكتشف عامل أرضيات مطبخ مفاجأة مذهلة أسفل بلاط أحد العملاء، فأثناء عمله عثر الرجل البريطاني على ورقة كتب عليها ملاحظة سرية وهدية مخبأة منذ 20 عامًا.

كان العامل «كريج هاريجان» من بيرث، يزيل البلاط القديم في العقار عندما اكتشف زجاجة مصغرة من ويسكي Glenkinchie ورسالة مخبأة أدناها.

وسجّل الحادث على موقع تيك توك، فقال: "قمنا بتجريد المطبخ فوجدنا رسالة تحت الأرض"، وجاء في نص الرسالة: "جاك وماي عاشا هنا، 3 أطفال وكلب، لقد انتهينا من عمل المطبخ خلال أبريل 2001.. نتمنى لك مشروبًا مجانيًا".

اعتقد كريج أن الرسالة ليست قديمة إلى هذا الحد، لكنه تفاجأ بأن العميل صاحب المنزل أخبره أنه لم يكن قد ولد بعد في هذا التاريخ، فقد اشترى المنزل حديثا.

انتشر مقطع الفيديو للهدية القديمة على نطاق واسع، حيث حصد أكثر من 110.000 مشاهدة في أربعة أيام فقط.


وقد أحب مستخدمي مواقع التواصل الرسالة الجميلة، واتضح لاحقًا أن المذكرة كتبها والد صاحب المنزل السابق.
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