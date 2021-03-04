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رياضة

الزمالك: نعيش مرحلة تخبط إداري .. تسلمنا خزينة النادي بها مليون و250 ألف جنيه

الخميس 04/مارس/2021 - 01:22 ص
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي، تسلمت النادي وفي خزينته مليون و250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الزمالك عليه ديون متراكمة تصل المليار ونصف المليار جنيه.

وأضاف السمري، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أشرف صبحي وزير الرياضة طالب المؤسسات الحكومية بالصبر على الزمالك في تحصيل مستحقاتها المالية لدى النادي، مشيرًا إلى أن إلغاء لائحة الزمالك الحالية تعني دمار للنادي.

وتابع السمري، أنه يفضل تأجيل الحديث في أزمة لافتات نادي القرن بعد شكوى الأهلي لإزالتها، لحين انتخاب مجلس جديد خاصة وأن هذه الأزمة تحتاج للأموال، مضيفًا «بالنسبة لفريق الكرة الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين على مستوى مصر، ولكن نتائج الفريق الأخيرة مشكلة فنية على باتشيكو العمل على حلها، والإدارة لم تتطرق على الإطلاق لقرار إقالة باتشيكو».

واختتم حسين السمري تصريحاته، أن الزمالك في مرحلة تخبط إداري، بعد رحيل المجلس السابق، خاصة وأن موقف اللجنة غامض، بينما الجوانب الفنية للزمالك يقدم مستويات مميزة للغاية، إلا أن النتائج مؤخرًا لم تكن في صالحه، مضيفًا «الزمالك أساء التقدير في التعاقد مع سيف الدين الجزيري لقيده أفريقيًا مع المقاولون العرب، وبالنسبة لفرجاني ساسي سيستمر مع الفريق وأثق في استمراره خاصة وأن هناك إصرار ببقاء اللاعب».
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