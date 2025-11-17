وزير الصحة يعلن إنجاز حملة «قلبك أمانة» بـ1.5 مليون خدمة طبية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة «قلبك أمانة» بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وزير الصحة: أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر

وأكد الوزير أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر، مما يستوجب تعزيز التدخلات الوقائية والتشخيص المبكر.

وأشار إلى أن الحملة تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة» التي تضم 15 مبادرة رئاسية للكشف المبكر.

كما أبرز أهمية تكامل القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف الحملات التوعوية والفحوصات الميدانية في الأماكن العامة، ومتابعة المرضى المكتشف إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أو السكر، مؤكدًا أن الكشف المبكر يبقى الركيزة الأساسية للوقاية رغم تطوير الخدمات العلاجية والقساطر القلبية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الحملة قدمت 1,503,046 خدمة طبية عبر 401 منشأة في 6 محافظات، شملت قياس الضغط والسكر، رسم القلب، وتقييم المخاطر القلبية.

كما تم تدريب 1343 متدربًا في 21 محافظة (المرحلة الأولى – فبراير 2023)، ثم 1077 متدربًا في 14 محافظة (المرحلة الثانية – يوليو 2024).

وفي ختام الفعالية، كرّم الوزير عددًا من الفرق الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.