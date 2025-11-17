قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
أخبار البلد

وزير الصحة يعلن إنجاز حملة «قلبك أمانة» بـ1.5 مليون خدمة طبية

100 مليون صحة
100 مليون صحة
عبد الصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة «قلبك أمانة» بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وزير الصحة: أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر

وأكد الوزير أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر، مما يستوجب تعزيز التدخلات الوقائية والتشخيص المبكر.

وأشار إلى أن الحملة تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة» التي تضم 15 مبادرة رئاسية للكشف المبكر.

كما أبرز أهمية تكامل القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف الحملات التوعوية والفحوصات الميدانية في الأماكن العامة، ومتابعة المرضى المكتشف إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أو السكر، مؤكدًا أن الكشف المبكر يبقى الركيزة الأساسية للوقاية رغم تطوير الخدمات العلاجية والقساطر القلبية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الحملة قدمت 1,503,046 خدمة طبية عبر 401 منشأة في 6 محافظات، شملت قياس الضغط والسكر، رسم القلب، وتقييم المخاطر القلبية.

كما تم تدريب 1343 متدربًا في 21 محافظة (المرحلة الأولى – فبراير 2023)، ثم 1077 متدربًا في 14 محافظة (المرحلة الثانية – يوليو 2024).

وفي ختام الفعالية، كرّم الوزير عددًا من الفرق الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة وزير الصحة والسكان قلبك أمانة أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

