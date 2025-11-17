قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة خلال حملة مكبرة للعلاج الحر بصحة أسيوط

ديوان عام محافظة أسيوط
ديوان عام محافظة أسيوط
إيهاب عمر

شنت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز منفلوط وقرية الحواتكة، أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المنشآت المخالفة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الحملة نُفذت بقيادة الدكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بمنفلوط برئاسة الدكتورة خلود سمير مصطفى. 

 غلق وتشميع 12 عيادة غير مرخصة

وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع 12 عيادة غير مرخصة لوجود مخالفات تستوجب الغلق وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 (المواد 1 و2)، إلى جانب رصد مخالفات أخرى تم إنذار المنشآت بشأنها ومنحها مهلة لتلافيها.

ضبط مخالفات داخل بعض مراكز النساء والتوليد

وأكدت الدكتورة غادة محمود، رئيس اللجنة، أن المرور شمل عددًا من العيادات والمراكز الطبية الخاصة، حيث تم ضبط مخالفات داخل بعض مراكز النساء والتوليد ومراكز العلاج الطبيعي، وتم إنذارها بالغلق النهائي في حال تكرار المخالفات، إلى جانب تنبيه الأطباء بسرعة تلافي السلبيات المرصودة. كما قام مفتشو العلاج الحر بإزالة المخالفات في المنشآت التي جرى المرور عليها.

وضمت لجنة التفتيش دكتور عمرو حاتم نائب مدير العلاج الحر بالمديرية، و علي محمد، و أسامة محمد من الإدارة، إلى جانب دكتور أحمد مدحت عوض، ودكتورة علياء سامح مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنفلوط.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، حرصًا على سلامة وصحة أهالي أسيوط والصعيد.

ادارة العلاج الحر مديرية الصحة أسيوط المنشآت الطبية عيادات غير مرخصة غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة

