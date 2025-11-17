البابا لاون يكرم المحتاجين ويصلي من أجل ضحايا الحروب والعنف في يوبيل الفقراء

شهد قداسة البابا لاون الرابع عشر، لقاء المحبة، بقاعة البابا بولس السادس، بالفاتيكان، بمناسبة يوبيل الفقراء، حضرها نحو 1300 شخص من الفئات الأكثر احتياجًا، وسط تصفيق حار لقداسته، والذي استقبل المشاركين بكلمات ترحيب مؤثرة.

يوم الفقراء

واستهل الحبر الأعظم كلمته بالإشادة بمبادرة "يوم الفقراء"، التي أطلقها قداسة البابا فرنسيس، طالبًا من الجميع أن يشاركوا في تصفيق تقديري لسلفه الراحل، تعبيرًا عن الامتنان لتأسيس هذا التقليد الإنساني العميق.

وأعرب الأب الأقدس عن امتنانه لرهبانية القديس منصور دي بول، التي تولت تنظيم وتقديم اللقاء في هذه المناسبة، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 400 عام على ميلاد مؤسس الرهبانية.

وجّه قداسة البابا كلمات شكر أيضًا لجميع الكهنة، والراهبات، والمتطوعين الذين يعملون بإخلاص عبر العالم، لمساندة المحتاجين، والأكثر هشاشة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر اللقاء بصلاة خاصة، طالبًا بركة الرب لجميع المتألمين بسبب العنف، والحروب، والجوع، قائلًا: باركنا يا رب، وبارك هذه الهبات التي نلناها من عنايتك. بارك حياتنا، وإخواتنا، وساعدنا على أن نسير دائمًا متحدين في محبتك.

تؤكد هذه المبادرة على رسالة الكنيسة في الاهتمام بالفقراء وتعزيز روح الأخوة والتضامن، خاصة في زمن تتزايد فيه التحديات الإنسانية عالميًا.