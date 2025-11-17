بتكليف من البابا.. الأنبا إرميا يستقبل أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية

بتكليف من قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، اليوم أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية في أفريقيا وآسيا.

وجاء ذلك برفقة المطران منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، مدير المركز المسيحي – الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك خلال زيارتهم للقاهرة في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2025م.

القواسم المشتركة بين الأديان

ودار الحوار عن القواسم المشتركة بين الأديان، وكيفية قبول الآخر، والحفاظ على الوطن، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وكيف تُحلّ المشكلات مع طرح خبرات عملية.

وضم الوفد كلًا من:

الأستاذ الدكتور الياس الحلبي، أستاذ مشارك، رئيس مركز الدراسات المسيحية الإسلامية ومدير مركز الشيخ نهيان للدراسات العربية والحوار بين الثقافات بجامعة البلمند – لبنان.

والدكتور الأب إيمانويل بيساني مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان – القاهرة، مصر.

والدكتورة رينيه حتر

مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية – عمّان، الأردن.

والدكتور الشيخ سيد أفتاب حيدر

مدير مؤسسة أهل البيت – جنوب أفريقيا.

والدكتور غسان المصري

منسق شبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية، وباحث مشارك في مركز أبحاث التنوع الديني بجامعة فريدريش–ألكسندر في إرلانجن–نورنبيرج.

والدكتور الإمام عبد الكريم ماجيمو شفيع

مدير مركز «القوة في التنوع» للتنمية – نيجيريا.

والدكتور القس مقصود كامل

مدير معهد أريتي للقيادة والإدارة، ومدير جمعية الرسالة الباكستانية، وأستاذ العلاقات المسيحية – الإسلامية، إسلام آباد – باكستان.

والدكتور القس وجيه ميخائيل

مدير شبكة مراكز العلاقات المسيحية – الإسلامية.