الأنبا كاراس يعرض على البابا تواضروس ملفات الخدمة بإيبارشياته في أمريكا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ،أمس، نيافة الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب وصول نيافته إلى القاهرة في زيارة رعوية.

زيارة رعوية

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا كاراس على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية، وما تشهده من أنشطة وخدمات رعوية وروحية في الكنائس التابعة لها.

يُذكر أن إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا تخدم عددًا من الكنائس القبطية في هذه الولايات، وتشهد انتشارا للخدمة بين الأسر القبطية المقيمة هناك.

وجاء اللقاء في إطار المتابعة الرعوية التي يوليها قداسة البابا لأبنائه في إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر.