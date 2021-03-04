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سيارات

الطريقة الصحيحة لتنظيف تابلوه السيارة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:01 ص
تابلوه السيارة
تابلوه السيارة
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أماني نوار
يعتبر تنظيف تابلوه السيارة ، والعناية بها بشكل منتظم، والتي تعتبر من أبرز العوامل ، والتي تحافظ عليها حتى تجعلها تبدو بمظهر جميل وجذاب ، ولكن هناك بعض الاتساخات في المقصورة لايمكن أن يتم تنظيفها عند إهمالها للسائقين ،وأكد خبراء السيارات الألمان ، بضرورة العناية بتابلوه السيارة وتنظيف الاتساخات بها بشكل سريع.

كما أشار الخبراء، إلى أنه يجب الاعتماد على تنظيف التابلوه بالمواد المتخصصة للعناية بالسيارات ، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنظفات الشديدة ، والكيماويات ، مع وسائل التنظيف المنزلية ، لأنها قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.

وذكر الألمان أن أسهل طريقة لإزالة الاتساخات الشديدة هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى يزول، ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها.

وأوضح الخبراء أن المنظفات البيولوجية تساهم في إزالة بقع الحليب أو البول أو الدم أو القئ ، لأنه يتك رش هذه المنظفات بالمناطق المتسخة.

ومن أجل الحصول على تابلوه نظيف ، يجب أن تبدأ عملية العناية بالمكنسة الكهربائية ، حتى تسحب الاتربة ، والاتساخات الصلبة الصغيرة ، بالإضافة إلى حبات الرمل ، ويجب تجنب استخدام الفرشاة الخشنة أوأي معدات صلبة.

وللحصول على مقصورة داخلية جيدة ونظيفة لابد أن تبدأ عملية العناية بالمكنسة الكهربائية والتي تسحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب استخدام الفرشاة الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

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