سعيد: كهربا فقد ثقة إدارة وجماهير الأهلي وأرفض تشبيهه بي

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فقد ثقة مجلس إدارة النادي و جماهيره بعد كثرة أزماته خلال الفترة الماضية و منذ انضمامه إلى الفريق .
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه مشتت بامور أخرى خارج الملعب ، وتجربته مع الأهلي حتى الآن لم تُجني ثمارها .
واختتم سعيد : أرفض تشبيه كهربا بي، نظرًا لاختلاف الأجواء و الظروف ، كما أنني كنت أفصل تمامًا بين الملعب والأزمات الخارجية ، وتم استدعائي لمعسكر المنتخب الوطني في 2008 وأنا بلا نادِ ، لمعرفة حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب آنذاك بإمكانياتي داخل الملعب .
قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب مباراة طلائع الجيش الاخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد .