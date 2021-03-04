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أخبار العالم

البرهان يعود إلى الخرطوم بعد زيارة أوغندا وجنوب السودان

الخميس 04/مارس/2021 - 04:04 ص
صدى البلد
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عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، بعد زيارة رسمية لكل من جمهوريتي أوغندا وجنوب السودان استغرقت يومًا واحدًا.

وكان في استقبال البرهان بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال السفير بوزارة الخارجية السودانية عادل حسين شرفي، في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس السيادة أجرى خلال زيارته لجمهورية جنوب السودان، مباحثات مع رئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بجانب التأكيد على استمرار السودان في دعم عملية السلام في جمهورية جنوب السودان.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة، شكر الرئيس سلفاكير على رعايته واستضافته لمفاوضات السلام السودانية، والتي توجت بتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، والذي بموجبه دخلت البلاد مرحلة جديدة يسودها السلام والأمن والاستقرار.
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