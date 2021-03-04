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رياضة

حازم إمام يكشف كواليس اجتماع الجبلاية: خياران أمام الاتحاد لأزمة المسحات مع الأندية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:30 ص
حازم إمام واحمد مجاهد
حازم إمام واحمد مجاهد
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محمد رشاد
كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري السابق ومجلس النواب الحالي، كواليس الاجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية خلال تكريم الرياضيين بمقر البرلمان.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الاجتماع مع اتحاد الكرة كان عن يدور بأكمله عن أمور تخص كرة القدم بشكل عام، وعن التساؤلات المختلفة بشأن المسحات الطبية والنشاط الرياضي الخاص بالناشئين والبراعم والكرة النسائية".


وأضاف: "أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وعد أنه خلال الفترة المقبلة سيحل أزمة إجراء مسحات كورونا بشكل أو بآخر، وسيكون أمام الأندية خيارين فقط، إما تحمل التكلفة بالكامل، أو يتحملها اتحاد الكرة ثم يتم خصمها من مُستحقات الأندية بالجبلاية".

واختتم: "من وجهة نظري لا يصح أن تخوض الأندية مباريات الدوري دون إجراء مسحات طبية أو حتى تحاليل (رابيد تيست)".
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