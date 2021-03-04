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فن

بدء موسم جديد لمسرحية "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل

الخميس 04/مارس/2021 - 03:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، عودة العرض المسرحي "أفراح القبة"، يد موسم جديد على المسرح العائم الصغير بالمنيل، اعتبارًا من اليوم الخميس ويستمر عرضه لمدة أسبوعين.

وتعد مسرحية "أفراح القبة" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح وحققت نجاحات كبيرة على المستويين النقدي والجماهيري،واستطاع العرض أن يقتنص جائزة أفضل عرض مسرحي من المهرجان القومي للمسرح المصري التي أقيمت دورته ال"13" في يناير الماضي،وحصل مخرجه يوسف منصور على جائزة أفضل إخراج ودراماتورج،بالإضافة لعدد من الجوائز حصل عليها فريق العمل.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب،ومأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ"أفراح القبة"، ويقوم ببطولته عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، رنا خطاب، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبد القادر، حنان عادل، يوسف مصطفى، مينا نادر،جورج أشرف، هايدي عبد الخالق، أحمد عباس،باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.
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