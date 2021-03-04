ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وفاتها.. أول تعليق من نجل ليلى الإسكندرانية

الخميس 04/مارس/2021 - 03:56 ص
ليلى الاسكندرانية
ليلى الاسكندرانية
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الماكيير علاء التونسي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد اعلانه عن وفاة والدته الفنانة ليلى الاسكندرانية وذلك فى أول تعليق له.

وقال علاء : "شكر الله سعيكم جميعا، وتقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروها في من تحبون".

واضاف علاء : "نسأل الله عز وجل أن يتغمد أمي بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونرصد في التقرير التالي بعض المعلومات عن ليلى الإسكندرانية:

صاحبة أشهر افيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه. 

تدعى ليلى محمد على ولقبت بـ ليلى الإسكندرانية كونها من مواليد مدينة الإسكندرية.

كان بداية أعمالها فى مشهد صغير من خلال فيلم "وبالوالدين إحسانا" الذى عرض عام 1976.

ليلى هى والدة الماكيير الشهير علاء التونسي.

شاركت فى عديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها "المنسى" و"غبى منه فيه" و"حب في الزنزانة"، "عبود على الحدود"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الناظر". 

شاركت فى عدد من الاعمال الدرامية ولعل من ابرزها "لهفة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي" و"سوق الخضار".

كان آخر أعمالها الفنية الفيلم الكوميدي "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، والذي عرض عام 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أحمد عمر هاشم ينعي مساعد وزير الداخلية الأسبق

وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية

دعاء مؤثر من رضوى الشربيني لوالدتها بعد وفاتها بـ كورونا

وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

ترشيحاتنا

رسالة عماد متعب لـ كهربا عقب إيقافه وتغريمه من النادي الأهلي

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

هل يجوز وضع مبلغ من المال في المصحف؟

استثمار للهوس الصحي.. «منتجي الدواجن» يرد على اتهامات حقن الفراخ بالهرمونات

مفاجأة فى جريمة قتل شاب داخل شقته بالسلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة