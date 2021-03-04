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فن

فى ذكرى ميلاده.. تفاصيل خلاف محمد الموجي وعبد الحليم حافظ

الخميس 04/مارس/2021 - 04:58 ص
محمد الموجى
محمد الموجى
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والملحن محمد الموجي، والذى قدم العديد من الألحان التى تظل علامة فى تاريخ الغناء. 

دخل محمد الموجى فى خلاف حاد مع الفنان عبد الحليم حافظ حيث أدى الخلاف بينها إلى مقاطعات كثيرة وتدخلات من الأصدقاء والأقارب لحل المشاكل.

تفاصيل مكالمة تليفونية عاصفة تمت بين المطرب عبدالحليم حافظ وصديقه القديم الملحن محمد الموجي. 

كان سبب المكالمة الساخنة هو لحن لأغنية جديدة أعدها الموجي ليغنيها عبدالحليم بصوته، وفي نفس الوقت تستعد المطربة "نجاه" لتسجيلها بصوتها، حيث كانت الأغنية اسمها "دوبني دوب" ألفها المخرج السينمائي كمال عطية . 

وعندما رفع عبدالحليم سماعة التليفون لمعاتبة صديقه محمد الموجي قال: انتهيت من تلحين الأغنية منذ ثلاثة أعوام وأعجبك اللحن ولكنك لم تسجله حتى الآن .. رغم تسجيلك لأغان أخرى جديدة من تلحين بليغ حمدي .. ويبدو أنكً نسيت محمد الموجي .

وحاول عبدالحليم حافظ إقناع الموجي وكانت حجته أن الظروف وحدها هي السبب؛ حيث قال العندليب إنه ليس معنى تأجيل تسجيل أغنية يقدمها المطرب او مطربة أخرى لكن الموجي أجاب : أنا لا أستطيع أن أسجن  أكثر من ثلاثة  أعوام .

وقال الموجي أيضا لعبد الحليم والأغنية الجديدة  الثانيه التي لحنتها لك منذ ثلاثة أعوام  أيضا  وأسمها "المدينة"، والتي ألفها محمد حلاوه وأضطر إلى تقديمها لمطرب آخر وحاول عبدالحليم أن يؤكد للموجي أن صداقتهما أقوي من كل هذه الاعتبارات.

وعاد الموجي يؤكد لعبدالحليم أنه لا يستطيع سجن ألحانه سنوات طويلة وبدأت المكالمة التليفونية  تشتد أكثر وأكثر .. وخاصة عندنا قال عبد الحليم حافظ بحدة : أنا عبد الحليم حافظ .

وقال الموجي بحدة أكثر : وأنا محمد الموجي، وانتهت المكالمة التليفونية فجأه دون أن يعرف أحدهما على وجه التحديد من الذي بدأ بإنهاء المكالمه وأغلق السكة في وجهه الآخر .

وكانت آخر أغنية لحنها الموجي لعبد الحليم حافظ وغناها بصوتة .. لحن "كامل الأوصاف " والتي ظهرت منذ عامين من تاريخ نشر الخبر .
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