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أخبار العالم

الصحة البرازيلية: تسجيل 1910 وفيات و71707 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1910 وفيات بفيروس "كورونا" في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية يومية جديدة للوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ يوليو الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل 71704 إصابات جديدة بالفيروس، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى حوالي 260 ألفا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10.7 مليون.
كانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1641 وفاة وحوالي 60 ألف إصابة بالفيروس.

وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا في العالم من جائحة "كورونا" بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذي يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد.

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