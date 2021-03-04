ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

تستقبل اليوم، الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، فاكسيرا، المصل واللقاح، المستحقين للقاح فيروس كورونا من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم 15335كخط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل. 

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح، http://www.egcovac.mohp.gov.eg/

وذلك بالإضافة إلى الفرق الموجودة بالوحدات الصحية، للتسجيل المباشر. 

وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن اكثر من 160 ألف مواطن  سجلوا عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا. 

وأكد المصدر، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب بلقاح كورونا اليوم .

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن). 

وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا. 

المستشفيات ، مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، و وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما. 
بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. صور
بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. صور
بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني.. غدًا

وزيرة الصحة: بدء تسجيل الفئات المستحقة للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني غدًا.. ورسائل نصية ضمن قاعدة بيانات "قوائم الانتظار"

بعد مرور أول ساعة .. الصحة توضح تفاصيل التسجيل في موقع لقاح كورونا

بعد بدء الحجز .. لقاح كورونا يتوفر في المستشفيات والوحدات الصحية

الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا خلال أول 12 ساعة

بدء تسجيل المواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا في الدقهلية

ترشيحاتنا

أحمد سامي: طارق حامد الأفضل بالزمالك.. وعلى كهربا العلم أن الأهلي يحكمه قواعد

أبرزها جنين القمح .. 5 مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

مفاجأة .. الخطيب طلب رحيل كهربا نهاية الموسم الجاري ..فيديو

هجوم وسخرية.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

مبروك عطية: الابن عاق لو كان وجهه عابسا في وجه أبيه

لإجراء فحص طبي.. أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور