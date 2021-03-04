محافظ الجيزة يشيد بمبادرة حياة كريمة ويطلق أسماء الشهداء على المدارس.. شاهد

أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إداريا على مستوي محافظات الجمهورية كونها ترسيخا لتطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل للريف المصري.





حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة إدراج عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري علي مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية .





أكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والتي تضمن تحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص للجميع ورفع قدرات البنية الأساسية و التحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة .





تصريحات المحافظ جاءت خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة بحضور السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية .





وتقديرًا لشهداء الوطن الذين سالت دمائهم الطاهرة فداءً لمصر الأبيه أطلق السيد محافظ الجيزة إسم شهيد الوطن العميد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض عبد الغني علي مدرسة الفيروز للتعليم الاساسي بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر، وإطلاق أسم الشهيد نقيب أحتياط علي خالد عبد العزيز ، علي مدرسة القومية العربية الابتدائية بأدارة إمبابة التعليمية بحي شمال الجيزة وذلك تقديرآ وعرفانآ لتضحياتهم فداء" للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء .





خلال الإجتماع إستعرض محافظ الجيزة كافة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين والوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تتواني عن تذليل أية عقبات قد تواجه أليات خطة العمل بالمشاريع الجارية.





كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الإحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية لمشاريع الرصف الجاري تنفيذها والتأكيد علي شركات الرصف سرعة الأنتهاء منها طبقآ للجداول الزمنية المحددة .





وخلال الأجتماع أشار المحافظ إلي أن المحافظة ماضية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين مضيفًا أن " الدولة منحت فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم من خلال مد فترات تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء , مناشدا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بالاسراع في تقديمها كون أن أخر مدة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين الراغبين في التصالح نهاية الشهر الجاري .

كما شدد المحافظ بإزالة أية مخالفات من مهدها خاصة مع تواجد وحدة المتغيرات المكانية والتي ترصد يوميا كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة، وأضاف بأنه لن يُسمح بوجود أيه مخالفات بناء حديثة مجددآ والتصدي للمخالفين بكل حزم وقوة وذلك من خلال الإزالة الفورية بجانب عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





موكدآ علي ضرورة التعاون بين الادارة العامة للمرور وجهاز السرفيس ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات علي الطرق العامة والميادين لحل مشكلة الأختناقات والتكدسات المرورية بها ، إلي جانب إحكام السيطرة علي المواقف التي تم تطويرها والتأكد من وجود المشرفين بها علي مدار اليوم .





كما اكد المحافظ علي مواصلة الحملات علي المنشأت الصناعية والمخازن داخل الكتل السكنية للتأكد من تنفيذها إشتراطات الحماية والسلامة المدنية مع التصدي بكل حزم للأنشطة المخالفة والتي تمثل خطورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين .





كما حرص المحافظ على الإطمئان علي سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من توافر المناخ المناسب للطلبة وعدم وجود أيه عقبات قد تواجه ابنائنا الطلاب مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال فترة الإمتحانات حرصًا علي سلامة الطلاب .





كما أطمئن المحافظ علي جهود مديرية الشئون الصحية في مجابهة فيروس كورونا ومدي جاهزية المستشفيات في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي وتوافر الأدوية اللازمة والأستمرار في أستقبال الحالات المصابة ’ مناشدًا المواطنين بالإستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا علي سلامتهم .



