رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين، اليوم الخميس 4 مارس.





حيث إنه من المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.





أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رقم خط ساخن لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل.





بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح، والفرق الموجودة بالوحدات الصحية، خصصت وزارة الصحة رقم 15335 كخط ساخن.





وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه سجل أكثر من 160 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا.





وأكد المصدر، أنه سيتم بدء تطعيم المواطنين من الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، والفشل الكلوي، ومرضى القلب بلقاح كورونا اليوم .





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/



