تحرك برلمانى عاجل بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى إرسال قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالى للبرلمان فى فصله التشريعى الأول.





وقال "قورة" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للأخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه، مؤكدًا ان هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظارًا لاقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.





وأوضح النائب أحمد عبد السلام قورة، أن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للأخوة الاقباط بعقلية انفتاحية ورؤية اصلاحية تتمشى وتراعى ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة وتوجت بتوافق حقيقى من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية، كاشفًا عن إنه تلقى العديد من المطالب من الأخوة الأقباط بصفة عامة ومن داخل دائرته الانتخابية دار السلام بمحافظة سوهاج للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيدًا لإقراره.