4 ملايين مركبة بالشوارع.. تحرك عاجل من البرلمان لتقنين أوضاع التوك توك

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لإنهاء مشكلات التوك توك خاصة أنه لا توجد إحصائية محددة أو حصر لعدد التكاتك الموجودة في مصر لكونها غير مرخصة، مشيرًا إلى أن هناك من يشير إلى أن عدد التكاتك في مصر يزيد عن 4 مليون توك توك وهذه بمثابة كارثة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.





وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التوك توك أصبح حقيقة فى الواقع ولا أحد ينكرها خاصة أن هناك شريحة كبرى من المواطنين أصبحوا يعتمدون اعتمادا رئيسيا للتنقل داخل المناطق المكتظة بالسكان وداخل المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.









وأكد أن التوك توك أصبح ظاهرة مرضية وخطيرة في المجتمع المصري.





وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة العمل على حل الآثار السلبية الناجمة عنه فضلا عن هذه الظاهرة التى تسببت فى مشكلات مزمنة خاصة ان هناك عناصر سيئة تركب العديد من الجرائم خاصة سرقة السيدات واختطاف الاطفال وغيرها من الجرائم، مؤكدًا ان الحل الامثل هو تقنيين التوك توك واستخراج تراخيص بتسجيل واستخراج تراخيص التوك توك وتحديد خطوط سير له بعد ان اصبح يسير داخل جميع الميادين والشوارع بما فيها الطرق السريعة والطريق الدائرى.





وحذر النائب محمود قاسم من استمرار ارتكاب الجرائم من سائقى التوك توك، مؤكدًا ان الحل الوحيد هو تقنيين استخدام التوك توك خاصة ان الإحصائيات تشير الى وجود 4 ملايين توك توك الغالبية الساحقة منها تعمل بدون تراخيص.





وقال النائب محمود قاسم : انه من غير المقبول ان نكون عاجزين امام تلك الظاهرة السيئة والتي تطعن وتعرقل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة عمرانية وإعجاز غير مسبوق في التطور العمراني بمصر وبلدنا تتقدم ولا يجوز مطلقًا أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة التي تعيق هذا الإعجاز العمراني.