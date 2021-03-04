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محافظات

بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في الشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:27 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية
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محمد الطحاوي
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية إنطلاق فاعليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وذلك بمكتب صحة الزقازيق ثان.

استمع المحافظ ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات وموعد تلقي الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

أشاد محافظ الشرقية بجيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة .


من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مكتب صحة ثان الزقازيق بالمستلزمات الطبية اللازمة والاطمئنان علي كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ علي سلامة الطعوم، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والتشديد علي الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والامراض المعدية والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، قامت بفتح باب التسجيل علي الموقع الالكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول علي لقاح فيروس كورونا ، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.
بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في الشرقية
بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في الشرقية
بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في الشرقية
بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في الشرقية
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