سعر ومواصفات سيارة هيونداي Bayon الجديدة .. صور

(B-segment) , و ستطرح هيونداي بايون hyundai bayon التي تم بنائها على نفس منصة هيونداي i20، و من المتوقع ان تحصل علي محرك 1000 سي سي تيربو 118 حصان لتنتمي لفئة السيارات الاقتصادية . تسعي شركة هيونداي لطرح أجيال جديدة من السيارات ال SUV عالميا طراز









تصميم هيونداي بايون hyundai bayon





تتمتع هيونداي بايون hyundai bayon بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهرًا عالي التقنية وسط المنافسين لتحجز مكانها في الصفوف الاولى لمبيعات السيارات SUV .





مواصفات هيونداي بايون hyundai bayon





مقدمة السيارة هيونداي بايون hyundai bayon تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضورًا جريئًا، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا الكهربائية بالكامل و تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل .





هيونداي تسعي لطرح تشكيلة طرازات SUV خاصة بها، وتعتبر السيارة هيونداي بايون hyundai bayon هي الأصغر في فئتها ، وهو اسم بايون bayon مستوحى من المدينة الفرنسية باوني مما يعطينا وهلة أن السيارة تتمتع برشاقة وأناقة غير مسبوقة .









ابعاد هيونداي بايون hyundai bayon





هيونداي بايون hyundai bayon هي نموزج متطور وأكثر عصرية من سيارات i20 الشهيرة من هيونداي ، لكن هذه السيارة هي أكبر قليلا منها ، حيث يبلغ طولها 4 أمتار ، و18 سم ، وعرض 177 سم، مع ارتفاع 149 سم، ولكن المسافة بين محوري العجلات تقدر بـ 258 سم.





داخلية هيونداي بايون hyundai bayon



