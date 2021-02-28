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سيارات

تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:20 م
هيونداي سوناتا 2021
هيونداي سوناتا 2021
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي أستراليا عن وصول سوناتا إن لاين موديل 2021، بعد الكشف رسميا عنها إلى معظم بلدان العام منذ 6 اشهر مضت.


وتم طرح سوناتا إن لاين موديل 2021 بأربعة أوضاع مختلفة للقيادة، هي Normal و Sport و Sport + وCustom.


وتستمد السيارة سوناتا إن لاين موديل 2021 ، قوتها من محرك Smartstream رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 285 حصان وعزم دوران 422 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية.


ومن المعروف ان محرك سمارت ستريم ، يتميز بمبرد داخلي من الماء إلى الهواء، وتبريد منفصل متغير لمجموعة الأسطوانات ورأسها، ومشعب عادم متكامل في رأس الأسطوانة.


وتضم سوناتا إن لاين2021 العديد من وسائل الأمان من بينها ،  المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية، وتحذير السائق، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار، ومساعد الخروج الآمن، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وتحويل مفرق الطرق .


كما تتميز بنظام التحكم الذكي بالسرعة مع التوقف والانطلاق. هناك أيضًا شاشة عرض النقطة العمياء التي تعرض فيديو مباشرًا لمناطق النقاط العمياء على لوحة العدادات الرقمية، وشاشة الرؤية المحيطة.


وقال جون هيو الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور في أستراليا: "سوناتا هي أحد أعمدة مجموعة هيونداي، وتطور النموذج على مدى ثمانية أجيال إلى طراز 2021 الأنيق والجديد تمامًا يمثل التزامنا بابتكار سيارة السيدان المتوسطة المثالية".


وأضاف جون : "تصميم مذهل يشبه الكوبيه، ومقصورة فاخرة، وأمان متقدم وتكنولوجيا، ومحرك 2.5 توربو قوي جديد كليًا يضمن أن سوناتا N Line الجديدة كليًا هي أفضل سوناتا لدينا حتى الآن."


ويبدأ سعر السيارة سوناتا إن لاين موديل2021  في استراليا من 40.040 دولارًا أمريكيًا.

تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور
تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور
تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور
تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور
تعرف على مواصفات وسعر هيونداي سوناتا 2021 N Line .. صور
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