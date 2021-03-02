هيونداي توسان 2021 الشكل الجديد تصل صالات العرض المصرية.. مواصفات وأسعار.. صور



وصلت بالفعل السيارة هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد الي صالات العرض في مصر وأعلن عدد من تجار وموزعي السيارات في مصر وصول الجيل الجديد من توسان الي معارضهم وبدء مبيعاتها في مارس 2021 .





جائت هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد بالتزامن مع دخول دفعة كبيرة من السيارات من الموانيء المصرية في فبراير الماضي والافراج عنها لتصل للتجار و الموزعين و تأتي بنفس سعة المحرك ونفس نظام التيربو في النسخة التيربو من الجيل السابق بينما لم تعد متاحة في النسخة العادية منها بدون تيربو .







وزادت قوة هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد عن السابق بواقع 5 حصان بينما ثبت عزم الدوران كما هو في فئة التيربو كما تغير ناقل الحركة من الأوتوماتيك الي الـDCT من 7 نقلات .











يبلغ طول هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الجيل الجديد 4.5 متر وعرضها 1.86 متر وارتفاعها 1.65 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.68 متر كما يبلغ وزن السيارة الاجمالي 2030 كجم مع خلوص أرضي 17 سم مما يشير الي انها اصغر حجما من الجيل السابق .







سعر هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد في مصر







تأتي السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد في مصر في عدة فئات و هم :







هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد سمارت بسعر 435.000 جنيه







هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد سمارت بلس بسعر 465.000 جنيه







هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد مودرن بسعر 499.900 جنيه







هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد أدفانسيد بسعر 550.000 جنيه







هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد بريميوم بسعر 590.000 جنيه.

تأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة اجمالية 180 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر وفتيس متطور DCT بسبع نقلات .