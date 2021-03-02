هيونداي وكيا تفوزان بمراكز أولى في جوائز السلامة لعام 2021 | صور

مؤخرا ، عن جوائز السلامة لأكثر من سيارة، خصوصا أكثر 10 سيارات أمانا حول العالم للعام الجاري 2021، وقد حصلت 41 سيارة جديدة على ثاني أعلى جائزة سلامة من المعهد هذا العام. أعلن معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة









واحتلت مجموعة شركات هيونداي الكورية المركز الأول بين شركات السيارات بعد استلامها لـ 17 جائزة مختلفة لجميع علاماتها، هيونداي وكيا وجينيسيس، مما يعني تصدرها قوائم السيارات الأكثر أمانا.









وحصلت أيضا 7 موديلات لعلامة هيونداي على جوائز السلامة المختلفة من المعهد، منها هيونداي باليسيد ونيكسو لجائزة "اختيار السلامة الأعلى بلس"، وهيونداي فوليستر وسوناتا وهيونداي كونا وهيونداي توسان وفينيو لجائزة "اختيار السلامة الأعلى".









أما كيا K5، فقد حصلت على جائزة اختبار السلامة الأعلى بلس، بينما حصلت كيا سورينتو و كيا تيلورايد و كيا سيراتو و كيا سول و كيا سيلتوس و كيا سبورتاج على جائزة اختبار السلامة الأعلى.







