هيونداي وكيا تفوزان بمراكز أولى في جوائز السلامة لعام 2021 | صور

أعلن معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة مؤخرا، عن جوائز السلامة لأكثر من سيارة، خصوصا أكثر 10 سيارات أمانا حول العالم للعام الجاري 2021، وقد حصلت 41 سيارة جديدة على ثاني أعلى جائزة سلامة من المعهد هذا العام.
واحتلت مجموعة شركات هيونداي الكورية المركز الأول بين شركات السيارات بعد استلامها لـ 17 جائزة مختلفة لجميع علاماتها، هيونداي وكيا وجينيسيس، مما يعني تصدرها قوائم السيارات الأكثر أمانا.
وحصلت أيضا 7 موديلات لعلامة هيونداي على جوائز السلامة المختلفة من المعهد، منها هيونداي باليسيد ونيكسو لجائزة "اختيار السلامة الأعلى بلس"، وهيونداي فوليستر وسوناتا وهيونداي كونا وهيونداي توسان وفينيو لجائزة "اختيار السلامة الأعلى".
أما كيا K5، فقد حصلت على جائزة اختبار السلامة الأعلى بلس، بينما حصلت كيا سورينتو وكيا تيلورايد وكيا سيراتو وكيا سول وكيا سيلتوس وكيا سبورتاج على جائزة اختبار السلامة الأعلى.
ومن الفائزين بالجائزة أيضا هوندا سيفيك ونيسان سنترا وتويوتا كورولا وهيونداي سوناتا وفورد اسكيب وبي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4، مع تسجيل هذه السيارات لتقييمات جيدة في اختبارات التصادم، مما أهلها للفوز بجوائر عدة.
وتقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس، العديد من الإصدارات الفاخرة والتي تضم باقة من مواصفات الأمان، والقدرات الفنية المختلفة، ومن بين هذه النماذج المطروحة يأتي كل من UX وNX وRX تحمل معها حزمة من اللمسات الساحرة.