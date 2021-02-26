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سيارات

هيونداي تشوق جمهورها لبايون الكروس أوفر الجديدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:01 م
هيونداي بايون hyundai
هيونداي بايون hyundai baylon
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اشرف عطية
بعد إعلان شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية، فصل علامة أيونيك، لجعلها شركة سيارات كهربائية منفصلة، مثلها مثل شركة جنسيس وقدمت أول موديل لها وهو أيونيك ioniq 5، أعلنت أيضا استعدادها لطرح سيارة جديدة باسم بايون hyundai baylon ، والتي ستكون أصغر سيارة كروس أوفر في أوروبا من العملاق الكوري.

وتقوم شركة هيونداي هذه الفترة بالتشويق للسيارة هيونداي بايون hyundai baylon مع الكشف عن موعد الطرح في 2 مارس 2021 عبر تقنية البث المباشر وتعتبر السيارة الجديدة هيونداي بايون hyundai baylon من الفئة B .

وتتميز خلفية هيونداي بايون hyundai baylon بمصابيح مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل مثل النترا 2021 الشكل الجديد، ولم تقدم هيونداي أي صور تشويقية للمقصورة الداخلية حتي الآن.

وتتمتع هيونداي بايون hyundai baylon بأحدث لغات التصميم من هيونداي، وحصلت هيونداي على مآخذ هواء بارزة عبر الواجهة الأمامية بالكامل، والتي تربط المصابيح النهارية داي لايت وستحصل على شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية.

هيونداي بايون hyundai baylon بها شبك كبير أكثر جرأة، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا وهو محاكاة للغة الجديدة التي تتبعها هيونداي مؤخرا لمواكبة التطور.

تم بناء هيونداي بايون hyundai baylon على نفس منصة i20، لذا يُتوقع أن تستعير محرك الهاتشباك سعة 1000 سي سي تيربو والذي يولد قوة تصل إلى 118 حصان وسيتم طرحها رسميا في العام الجاري 2021.
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