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سيارات

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:18 م
هيونداي توسان 2022
هيونداي توسان 2022
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اشرف عطية
اتجهت شركة هيونداي، عملاق صناعة السيارات الكورية، إلى تصنيع سيارتها هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا في مصنع ألاباما الأمريكي بجوار باقي الموديلات، وهي هيونداي سوناتا وهيونداي النترا وهيونداي سنتافي.


وستتوفر هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا بمحرك بنزين بأربع أسطوانات سعة 2500 سي سي بقوة 190 حصانا وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.


ويتوفر أيضًا محرك هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا بأربع أسطوانات سعة 1699 سي سي تيربو، ومتوفر أيضا بأصدارات هايبرد لتصل قوته إلى 230 حصانا و350 نيوتن. متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.


أما تصميم هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا مختلف تماما عن الموديل السابق، حيث حصلت على نظام ترفيهي كبير بشاشة تاتش مقاس 10.25 بوصة، وأجهزة قياس رقمية، كما قامت هيونداي بإزالة المقابض والأزرار التقليدية لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة، كما تتميز بإضاءة محيطة بـ 64 لونًا و10 مستويات من السطوع، بالإضافة إلى مقاعد صف ثاني يمكن طيها بشكل مسطح لتوفير مساحة 1,095 لتر للتخزين الخلفي.


وقد حصلت هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا على لغة تصميم خارجية جديدة تظهر في الشبك الأمامي الجديد والمصابيح المخفية بداخله والتي لا تظهر إلا عند تشغيلها، ومن الجانب، تظهر السيارة بتصميم أكثر جرأة مع خطوط حادة وأقواس عجلات أنيقة، وفي الخلف، ومصابيح خلفية متصلة، ومشتت هواء واكصدام خلفي قوي، وطلاء جديد بسبع ألوان مختلفة.

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور
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