هيونداي تسحب 81 ألف سيارة بسبب عيوب في البطارية

كشفت شركة هيونداي الكورية عن نيتها سحب أكثر من 81 ألف من السيارات الكهربائية المطروحة الآن ، والسبب إخضاع هذه السيارات إلى تغيير البطارية بعد أن اكتشفت وجود مشاكل بها .
ووفقا للتقارير المنشورة ، فقد قررت هيونداي إخضاع أكثر من 81 ألف من السيارات الكهربائية في كثير من دول العالم لعميات صيانة ، بعد اكتشاف أعطال في البطارية ، والتي ممكن أن تحدث حريق في السيارة ،ولكن من المفترض أن هيونداي ستقوم باستبدال انظمة التحكم في البطارية بـ 75680 في الموديلات التالية Kona،loniq
وقالت المعلومات المتوفرة على بطاريات سيارة هيونداي أن بطاريات السيارات المذكورة ، كما طورت من قبل شركة تابعة لـ LG، وانخفضت قيمة اسهم هيونداي بنسبة 3.9 % ، وذلك بعد إعلانها عن نيتها سحب السيارات المذكورة .
واستدعت هيونداي في أكتوبر الفائت نحو 77 ألف سيارة من Kona الكهربائية من صنعها للصيانة أيضا ،وتم اكتشاف اخطاء برمجيات أنظمة الحماية للصيانة في تلك السيارات ، بعد أن سجلت أكثر من 14 حالة احتراق في السيارات بسبب البطارية .
ووفقا للتقارير المنشورة ، فقد قررت هيونداي إخضاع أكثر من 81 ألف من السيارات الكهربائية في كثير من دول العالم لعميات صيانة ، بعد اكتشاف أعطال في البطارية ، والتي ممكن أن تحدث حريق في السيارة ،ولكن من المفترض أن هيونداي ستقوم باستبدال انظمة التحكم في البطارية بـ 75680 في الموديلات التالية Kona،loniq
وقالت المعلومات المتوفرة على بطاريات سيارة هيونداي أن بطاريات السيارات المذكورة ، كما طورت من قبل شركة تابعة لـ LG، وانخفضت قيمة اسهم هيونداي بنسبة 3.9 % ، وذلك بعد إعلانها عن نيتها سحب السيارات المذكورة .
واستدعت هيونداي في أكتوبر الفائت نحو 77 ألف سيارة من Kona الكهربائية من صنعها للصيانة أيضا ،وتم اكتشاف اخطاء برمجيات أنظمة الحماية للصيانة في تلك السيارات ، بعد أن سجلت أكثر من 14 حالة احتراق في السيارات بسبب البطارية .