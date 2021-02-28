زيادة 20 ألف جنيه في أسعار هيونداي توسان 2021 لجميع الفئات.. صور



ومن المعروف أن هيونداي توسان تنتمي لسيارات SUV الرياضية، وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات 160 سي سي ، ويولد قوة 180 حصان ،مع عزم دوران 265 متر .





السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات ، ويمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة ، وذلك خلال 9 ثوان ويمكن للسيارة التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر خلال ساعة ، والسيارة تتمتع بكراسي كهربائية تبريد ، وشنطة خلفية كهربائية ، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الاستخدامات ، وبلوتوث ، بالإضافة إلى 6 مكبرات صوتية .



وبالنسبة لوسائل الامان في السيارة تتمتع بوسائل الامان ومنها 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.





السيارة تتمتع بمثبت سرعة ،وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي، بالإضافة إلى خاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية ، LED وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 بوصة في أعلي فئة.





























