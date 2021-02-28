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سيارات

زيادة 20 ألف جنيه في أسعار هيونداي توسان 2021 لجميع الفئات.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:08 م
هيونداي توسان 2021
هيونداي توسان 2021
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أماني نوار
بعد انتشار ظاهرة الأوفر برايس كشف موزعو سيارات هيونداي على رفع سعر هيونداي توسان 2021 بقيمة 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلي ، حيث وصل سعر السيارة غير الرسمي في السوق المحلي بين 455 و610 ألف جنيه لمختلف الفئات .
 
السبب في رفع القيمة السعرية لسيارات هيونداي توسان 2021  هو الإقبال المتزايد على السيارة مما ادى إلى ارتفاع سعرها ،ويعرف أن الأوفر برايس هو عبارة عن مبلغ إضافي ،ويتم إضافته على السعر الرسمي .

ومن المعروف أن هيونداي توسان  تنتمي لسيارات SUV  الرياضية، وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات 160 سي سي ، ويولد قوة 180 حصان ،مع عزم دوران 265 متر .

 السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات ، ويمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة ، وذلك خلال 9 ثوان ويمكن للسيارة التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر خلال ساعة ، والسيارة تتمتع بكراسي كهربائية تبريد ، وشنطة خلفية كهربائية ، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الاستخدامات ، وبلوتوث ، بالإضافة إلى 6 مكبرات صوتية .

وبالنسبة لوسائل الامان في السيارة تتمتع بوسائل الامان ومنها 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.


السيارة  تتمتع  بمثبت سرعة ،وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي،  بالإضافة إلى خاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية ، LED وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 بوصة في أعلي فئة.


هونداي توسان 2021 المميزات الجديدة ومواصفات التصميم الداخلي. - BahjaCars

هيونداي توسان 2020 تقدم رسمياً في السوق المصري



مباع - هونداي توسان 2020 نص فل للبيع في الرياض - السعودية | معرض عشق الجنوب - الشفا للسيارات
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